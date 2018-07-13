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Karlı, bu paylaşımına ise şu notu düştü:

Benim güzel, akıllı kızım, canım... Yaşattığın gurur var ya... Çok teşekkürler... Aşk kızım, yeşil gözlüm. Senin gibi çalışarak, hakkıyla mezun olan tüm gençlerin yolu, şansı,bahtı açık olsun. Hayatında hep adil insanlar olsun, iyiler olsun. Biz hep senin yanında, arkandayız. Her zaman olduğu gibi... İyi ki bizim kızımızsın.