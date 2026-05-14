        Haberler Spor Diğer Dövüş Sporları Elif Sude Akgül Avrupa şampiyonu!

        Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda Elif Sude Akgül, altın madalya aldı.

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 21:09 Güncelleme:
        Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın dördüncü ve son gününde Elif Sude Akgül, kadınlar 49 kiloda tatamiye çıktı.

        Elif Sude, son 16 turunda Portekiz'den Matilde Ferreira'yı, çeyrek finalde ise Andorra’dan Naiara Linan Pardo'yu yendi. Yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı mağlup eden 20 yaşındaki milli sporcu, finalde Sırbistan'dan Andrea Bokan ile karşılaştı. Rakibini 2-1 yenen Elif Sude, Avrupa şampiyonu oldu.

        Elif Sude, kariyerinde ilk kez büyükler kategorisinde altın madalya kazandı. Milli sporcu geçen yıl da dünya ikinciliğini elde etmişti.

        NAFIA'NIN 5. AVRUPA MADALYASI

        Kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş Aydın, bronz madalya aldı.

        Son 16 turunda Portekiz'den Maria Francisca Moniz'i, çeyrek finalde de Fransa'dan Solene Avoulette'yi yenen Nafia, yarı finalde 2024'te finalde kaybettiği Alman sporcu Lorena Brandl ile karşılaştı.

        Seyirci desteğini arkasına alan ev sahibi ülkenin sporcusuna 2-1 yenilen Nafia, bronz madalyada kaldı.

        Kariyerinde daha önce Avrupa şampiyonalarında 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunan Nafia, organizasyonda 5. kez kürsüye çıkmayı başardı.

        Öte yandan erkeklerde son gün tatamiye çıkan 54 kiloda Kaan Yelaldı ve 74 kiloda Ferhat Can Kavurat, şampiyonayı madalyasız tamamladı.

        Mersin'de biyodizel üretim tesisinde yangın

        Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. (DHA)

        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Zirvede 104 hafta!
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
