ABD'li oyuncu Elijah Wood, ikinci çocuğunu kucağına aldığını doğruladı. Wood, 'The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, "Üç yaşında bir oğlumuz Evan ile 14 aylık bir kızımız var ve bizi oldukça erken uyandırıyor" açıklamasında bulundu.