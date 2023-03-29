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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elijah Wood ikinci kez baba olmuş

'Yüzüklerin Efendisi'nin yıldız oyuncusu Elijah Wood, hayat arkadaşı Mette-Marie Kongsved ile 2021'in sonunda ikinci çocuklarını kucaklarına aldıklarını duyurdu

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  • Elijah Wood ikinci kez baba olmuş - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu Elijah Wood, ikinci çocuğunu kucağına aldığını doğruladı. Wood, 'The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, "Üç yaşında bir oğlumuz Evan ile 14 aylık bir kızımız var ve bizi oldukça erken uyandırıyor" açıklamasında bulundu.
  • Elijah Wood ikinci kez baba olmuş - Magazin haberleri

    "AKTİF BİR BABAYIM"

    "Erken kalkmayı, bu şekilde güne başlamayı seviyorum" diyen Elijah Wood, çocuklarının uyku eğitimi ve yemekleriyle ilgilendiğini söyleyerek, aktif bir baba olarak rol aldığını belirtti.
  • Elijah Wood ikinci kez baba olmuş - Magazin haberleri

    ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞMÜŞTÜ

    'I Don’t Feel at Home in This World Anymore' filminde birlikte çalışan Elijah Wood ile Mette-Marie Kongsved'in arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

    2018'de birlikteliklerini ilan eden ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Evan'ı kucağına almıştı.

    Fotoğraflar: Mega Agency

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