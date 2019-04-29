Elimi Bırakma'nın bu akşam ekranlara gelen bölümünde yine heyecan doruktaydı. Elimi Bırakma'da, Azra ve Cenk sahaftan elleri boş dönerler; flaş bellek kitabın arkasındaki bölmede değildir. Azra’nın babasının katilini bulmaya dair umutları tamamen sönerken aradıklarının Mert'in elinde oyuncak olduğundan habersiz. Cenk'in Azra'ya ettiği evlilik teklifi duygusal anlar yaşatırken, dizinin yeni bölüm fragmanında Azra'nın babasının katilini bulmak için çabaladığı ve birinin Mert23in elindeki kanıta ulaştığı görülüyor. Sumru ise Cenk'i karşısına alıyor. Elimi Bırakma 39. yeni bölüm fragmanı ve 38. son bölüm özeti haberimizde.

ELİMİ BIRAKMA 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 38. SON BÖLÜM ÖZETİ

Azra ve Cenk sahaftan elleri boş dönerler; flaş bellek kitabın arkasındaki bölmede değildir. Azra’nın babasının katilini bulmaya dair umutları tamamen söner.

Konakta ise büyük bir kriz yaşanmaktadır: Melis kaçmıştır! Olayı haber alıp Melis’i arayan Cenk, Azra ve Feride hastaneden gelen kötü haberle sarsılırlar. Melis’e ne olmuştur? Öte yandan, Sumru Cansu’yu Burhan’la gitmemesi konusunda ikna etmeye çalışmaktadır.

Sumru, Cansu’yu ikna edebilecek midir?