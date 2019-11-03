Elimi Bırakma bu akşam neden yok? sorusu diziyi TRT 1'in 3 Kasım yani bugünkü yayın akışında göremeyen izleyiciler tarafından soruluyor. Elimi Bırakma dizisi 2 sezondur her hafta pazar akşamları yayınlanıyordu. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Elimi Bırakma dizisine dair detaylar...

ELİMİ BIRAKMA NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Elimi bırakma dizisinin yayın günü kanal yönetimi tarafından değiştirildiği için, dizi bu akşam yayınlanmayacak. Elimi Bırakma bundan sonra her hafta Salı günü ekranlarda olacak. TRT 1 yönetiminin neden dizinin yayın gününü değiştirdiği ile ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı.

ELİMİ BIRAKMA 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 51. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra ve Cenk barışırlar, Azra evliliklerine bir şans daha verecektir... Bu durum Sumru’nun tekrar harekete geçmesine neden olur... Ama Sumru’nun bilmediği bir şey vardır, Azra bu defa onun hamlelerine karşı hazırlıklıdır...

Azra ve Cenk bir yandan kendi meseleleriyle uğraşırken diğer yandan da ailelerini bir arada tutmaya çalışırlar...

Barış kızını Arda’dan uzak tutmaya kararlıdır. Damla’yı yurtdışına gönderirken bunun iki ailenin hayatını nasıl değiştireceğinin henüz farkında değildir...

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 3 KASIM

05:10 Ömür Dediğin

05:40 6 Mantı

06:35 Beni Böyle Sev

08:50 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Su Savaşları

14:05 Aileler Yarışıyor

16:05 Elimi Bırakma

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon

00:15 Elimi Bırakma

02:55 Diriliş "Ertuğrul"

05:10 Su Savaşları