Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı
Oyuncu çift Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan, 4 yıllık evliliklerini noktaladı
2019 yılında evlenen Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı.
Çift, pazartesi günü Adalar Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
Elit Andaç Çam'ın, boşanma aşamasındayken geçtiğimiz ay rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
İkili, Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülenmişti.
Asmalımescit'teki bir mekânda eğlenen Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, daha sonra İstiklâl Caddesi'nde yürürken romantik anlar yaşamıştı.
Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyununuda rol alıyor.