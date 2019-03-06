Eliz Sakuçoğlu'nu üzen haber

Murat Boz, Hakan Sabancı ve Beran Benan ile yaşadığı aşklarla gündeme gelen ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Mağazaları gezen Sakuçoğlu, son olarak kahve almak için bir kafeye uğradı