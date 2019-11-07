Sabah saatlerinde geldiği AVM’de kahvaltı yapan Sakuçoğlu, “Akşam bir davet var oraya katılacağım. Öncesinde biraz alışveriş yapmak istedim Her şey gayet yolunda güzel gidiyor” dedi.

Ayrıca şık kombini ve tarzıyla her zaman olduğu gibi dikkat çekti.