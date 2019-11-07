Sabah saatlerinde geldiği AVM’de kahvaltı yapan Sakuçoğlu, “Akşam bir davet var oraya katılacağım. Öncesinde biraz alışveriş yapmak istedim Her şey gayet yolunda güzel gidiyor” dedi.
Ayrıca şık kombini ve tarzıyla her zaman olduğu gibi dikkat çekti.
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR