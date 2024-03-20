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        Haberler Dünyadan Elizabeth Hurley'den müstehcen sahne açıklaması: Oğlumun varlığı güvende hissettirdi

        Elizabeth Hurley'den müstehcen sahne açıklaması: Oğlumun varlığı güvende hissettirdi

        İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley, yeni filmindeki müstehcen sahneleri hakkında konuştu. Hurley; "Kameranın arkasında oğlumun olmasını bilmek çok rahatlattı. Onun varlığı beni güvende hissettirdi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 12:15 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:15
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        Elizabeth Hurley; oğlu Damien Hurley'in yönettiği 'Strictly Confidential' yeni filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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        Filmindeki müstehcen sahneleriyle bir süredir gündemde olan 58 yaşındaki oyuncu, kamera arkasında oğlunun olmasının kendisini rahatlattığını ifade etti.

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        Elizabeth Hurley; "Kameranın arkasında sizi koruyan birinin olduğunu bilmek işimi kolaylaştırdı. Onun varlığı beni güvende hissettirdi. Bana göz kulak olduğunu biliyordum" dedi.

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        Elizabeth Hurley, gelecek ay vizyona girmesi beklenen filmiyle ilgili; "Aileyle birlikte çalışmak bir nevi özgürleştirici. Bunu tekrar yapabilirim" ifadelerini kullandı.

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        İlk kez yönetmen koltuğuna oturan Damian Hurley'nin filmi, en iyi arkadaşının ölümünü aydınlatmaya çalışan genç bir kadını konu alıyor.

        #Elizabeth Hurley
        #Damien Hurley
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