Elizabeth Hurley'den müstehcen sahne açıklaması: Oğlumun varlığı güvende hissettirdi
İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley, yeni filmindeki müstehcen sahneleri hakkında konuştu. Hurley; "Kameranın arkasında oğlumun olmasını bilmek çok rahatlattı. Onun varlığı beni güvende hissettirdi" dedi
Elizabeth Hurley; oğlu Damien Hurley'in yönettiği 'Strictly Confidential' yeni filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Filmindeki müstehcen sahneleriyle bir süredir gündemde olan 58 yaşındaki oyuncu, kamera arkasında oğlunun olmasının kendisini rahatlattığını ifade etti.
Elizabeth Hurley; "Kameranın arkasında sizi koruyan birinin olduğunu bilmek işimi kolaylaştırdı. Onun varlığı beni güvende hissettirdi. Bana göz kulak olduğunu biliyordum" dedi.
Elizabeth Hurley, gelecek ay vizyona girmesi beklenen filmiyle ilgili; "Aileyle birlikte çalışmak bir nevi özgürleştirici. Bunu tekrar yapabilirim" ifadelerini kullandı.
İlk kez yönetmen koltuğuna oturan Damian Hurley'nin filmi, en iyi arkadaşının ölümünü aydınlatmaya çalışan genç bir kadını konu alıyor.