"BUNDA TARTIŞILACAK BİR DURUM YOK"

55 yaşındaki Hurley, bikini ve mayolarla yaptığı paylaşımları eleştirenlere de "Ben bikini ve mayo tasarlıyorum. Kendi tasarımlarımı da kendim tanıtıyorum. Bunda tartışılacak bir durum yok" diye cevap vermişti.