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        Haberler Dünyadan Elizabeth Hurley ile sevgilisi Billy Ray Cyrus'tan aşk pozları - magazin haberleri

        Elizabeth Hurley ile sevgilisi Billy Ray Cyrus'tan aşk pozları

        Elizabeth Hurley, Miley Cyrus'ın kendisi gibi şarkıcı olan babası Billy Ray Cyrus ile geçirdiği aşk dolu hafta sonundan fotoğraflar paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 17:51 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:51
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        İngiliz oyuncu ve şarkıcı Elizabeth Hurley, geçen hafta aşkını ilan ettiği Billy Ray Cyrus ile yeni fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Çift, Cyrus'ın ABD'nin Tennessee kentindeki evinde hafta sonunu birlikte geçirirken, onlara Hurley'in 23 yaşındaki oğlu Damian de eşlik etti.

        59 yaşındaki Elizabeth Hurley, 63 yaşındaki ABD'li şarkıcı Billy Ray Cyrus ile ilişki yaşadıklarının duyurusunu Paskalya kutlama fotoğrafıyla yapmıştı.

        Çiftin ilişkisini değerlendiren Hurley'in arkadaşları, evliliğin çok yakın olduğunu söyledi. The Sun'a konuşan arkadaşları, farklı dünyaların insanları gibi görünseler de aslında ikilinin çok fazla ortak noktaları olduğunu, benzer ilgi alanları bulunduğunu anlattı.

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        Billy Ray Cyrus; ünlü şarkıcı Miley Cyrus ile kardeşleri Noah, Brandi, Braison ve Trace Cyrus'ın babası. Kardeşlerin annesi Tish Cyrus ile 28 yıllık ilişkisini 2022'de sonlandırdı ve bu durum aile içinde gerginliğe yol açtı. Cyrus daha sonra Avustralyalı şarkıcı Firerose ile evlendi.

        Sadece 7 ay süren evlilikleri Mayıs 2024'te bitti. Billy Ray Cyrus, genç şarkıcıyı, kariyerinde ilerlemek için kendisinin adını kullanmakla suçladı.

        Billy Ray Cyrus ve Miley Cyrus

        Elizabeth Hurley, 1990'larda Hugh Grant ile birliktelik yaşadı. Yapımcı Steve Bing ile 2001'de yaşadığı kısa süreli ilişkisinden 2002'de oğlu Damien Bing'i dünyaya getirdi. Bing, özel olmayan bir ilişki yaşadığını iddia ederek babalık iddiasını reddetti. Ancak DNA testi ile Steve Bing'in Damien Charles Hurley'in babası olduğu kanıtlandı. Damien Charles Hurley, babasının değil annesinin soyadını kullanmayı tercih etti.

        Elizabeth Hurley, 2007'de iş insanı Arun Nayar ile evlendi. Evliliği 2011'de bitti.

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        #Elizabeth Hurley
        #Billy Ray Cyrus
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