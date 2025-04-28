Elizabeth Hurley ile sevgilisi Billy Ray Cyrus'tan aşk pozları

İngiliz oyuncu ve şarkıcı Elizabeth Hurley, geçen hafta aşkını ilan ettiği Billy Ray Cyrus ile yeni fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Çift, Cyrus'ın ABD'nin Tennessee kentindeki evinde hafta sonunu birlikte geçirirken, onlara Hurley'in 23 yaşındaki oğlu Damian de eşlik etti.

59 yaşındaki Elizabeth Hurley, 63 yaşındaki ABD'li şarkıcı Billy Ray Cyrus ile ilişki yaşadıklarının duyurusunu Paskalya kutlama fotoğrafıyla yapmıştı.

Çiftin ilişkisini değerlendiren Hurley'in arkadaşları, evliliğin çok yakın olduğunu söyledi. The Sun'a konuşan arkadaşları, farklı dünyaların insanları gibi görünseler de aslında ikilinin çok fazla ortak noktaları olduğunu, benzer ilgi alanları bulunduğunu anlattı.

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Billy Ray Cyrus; ünlü şarkıcı Miley Cyrus ile kardeşleri Noah, Brandi, Braison ve Trace Cyrus'ın babası. Kardeşlerin annesi Tish Cyrus ile 28 yıllık ilişkisini 2022'de sonlandırdı ve bu durum aile içinde gerginliğe yol açtı. Cyrus daha sonra Avustralyalı şarkıcı Firerose ile evlendi.

Sadece 7 ay süren evlilikleri Mayıs 2024'te bitti. Billy Ray Cyrus, genç şarkıcıyı, kariyerinde ilerlemek için kendisinin adını kullanmakla suçladı.