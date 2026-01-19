Elizabeth Hurley'nin bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gündemde... 60 yaşındaki ünlü model ve oyuncu, Instagram'da kendi bikini markasından bir modelle pozlar verdi.

Havuzda yüzerken çekilen görüntülerini paylaşan Hurley, hayranlarının büyük beğenisini topladı.

Takipçileri, Hurley'nin zamansız güzelliğini öven yorumlar yaptı. "Bu nasıl 60?" yazanlar çoğunluktaydı. Bir takipçisi Hurley için, "Dünyanın en güzel kadını" yorumunu yaptı.

Elizabeth Hurley, mayo ve bikinileri sadece tasarlayıp satmıyor, aynı zamanda hangi vücut tipinde nasıl tercihler yapılması gerektiği konusunda önerilerde de bulunuyor.

Hurley, hem tasarım ve satış işinde yakaladığı başarıdan hem de özel hayatından dolayı mutlu bir dönem geçiriyor.

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın babası, Billy Ray Cyrus ile 2025'in başından bu yana aşk yaşıyor. İkili, 2022'de 'Christmas in Paradise' filminde rol aldıklarında tanıştı ve arkadaşlıkları ilerleyen dönemde aşka dönüştü.