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ASKERE GİDER GİBİ UĞURLAMA

Eljif'in Fenerbahçe'ye transferi, kalabalık ailesinde öyle bir sevince neden oldu ki, aynı sokakta oturan Elmas ailesi üyeleri, Eljif'in Hasan Çetinkaya ile İstanbul'a geleceği gün adeta asker uğurlaması gibi kutlama yaptılar.