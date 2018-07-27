Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynadığı hazırlık maçında attığı gol ve oynadığı futbolla taraftarın gönlüne taht kuran Eljif Elmas, sarı-lacivertli takıma inanılmaz bir transfer hikâyesiyle katıldı.
Aralarında Paris Saint- Germain ve Manchester City'nin de bulunduğu 20'den fazla kulübün arasından sıyrılan Fenerbahçe, Eljif'in kulübü Rabotnicki'ye 180 bin Euro'luk yetiştirme bedelini ödeyip Makedon yıldıza imza attırdı.
Eljif için transfer fırsatı doğduğunda Aykut Kocaman hemen transfer edilmesi talimatını verirken, dönemin idari menajeri Hasan Çetinkaya, Makedonya'nın başkenti Üsküp'e giderek oyuncunun babası ile bir araya geldi.
Baba kimseye imza vermek istemiyordu. Bu noktada gerek Fenerbahçe'nin eski Makedon basketbolcusu Pero Antic'in devreye sokulması gerekse babanın Türkiye ve Fenerbahçe'ye olan sempatisi, oyuncunun sarı-lacivertlilere katılmasında önemli etken oldu.
PSG scoutları geçen ağustos ayında Fenerbahçe kulübünden yetkilileri arayarak, "Eljif'i gerçekten transfer ettiniz mi?" diye sorma ihtiyacı bile hissetti...
ASKERE GİDER GİBİ UĞURLAMA
Eljif'in Fenerbahçe'ye transferi, kalabalık ailesinde öyle bir sevince neden oldu ki, aynı sokakta oturan Elmas ailesi üyeleri, Eljif'in Hasan Çetinkaya ile İstanbul'a geleceği gün adeta asker uğurlaması gibi kutlama yaptılar.
Eljif'in 18 yaşını doldurmadan transfer olması, Fenerbahçe kariyerinin başlangıcında gecikmeye neden oldu.
FIFA kuralları gereği geçen yılın ocak ayından itiraben sarı-lacivertlilerde oynamaya hak kazandı.
BEL KEMİĞİNDE STRES KIRIĞI
Aykut Kocaman ve ekibi onu sezonun ikinci yarısında kullanmayı planlarken, Makedonya Milli Takımı'nda Eljif'in başına talihsiz bir olay geldi.
Milli takım arasında ülkesine giden genç yıldız, her milli takıma yaşı tuttuğu için A Milli, Ümit Milli, U19 ve U17 olmak üzere 4 milli takımın maçlarında oynatıldı.
Aşırı yüklenme nedeniyle "bel kemiğinde stres kırığı" sakatlığı yaşadı. Ama döndüğünde bunu teknik heyet ve doktorlara söyleyemedi.
'NEDEN BÖYLE TUTUKSUN!'
O dönem antrenmanlardaki tutukluğunu ilk Aykut Kocaman fark etti ve oyuncusuyla özel bir görüşme yaptı.
Kocaman Eljif'e "Neyin var, neden böyle tutuksun?" diye sorduğunda "Hiçbir şeyim yok" yanıtı aldı. Oysa antrenmanlara ağrılarla çıkıyordu.
Ardından doktor Eljif'i kendi inisiyatifini kullanarak muayeneye aldı ve çekilen MR'da sakatlık ortaya çıktı.
Doktorun "Neden ağrılarını bize söyleyemiyorsun?" sorusuna ise "Utancımdan söyleyemedim" yanıtı verdi.
SERBEST KALMA MADDESİ YOK
Eljif Elmas 18 yaşını doldurduğunda daha önce imzalanan sözleşme devreye girdi ve 5 yıllığına Fenerbahçe oyuncusu oldu.
2022 Temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunuyor ve herhangi bir serbest kalma maddesi yok.
TAKIMDAN ÜÇ AY AYRI KALDI
Bel kemiğinde stres kırığı teşhisinden sonra Eljif, 3 ay boyunca takımdan ayrı kaldı. Sakatlığı tam olarak geçtiğinde ise teknik heyet özel program verdi ve "Eğer bunu kusursuz uygularsan gelecek sezonun yıldızı sen olacaksın" dedi.
Çalışkanlığıyla herkesin takdirini kazanan oyuncu, bu programı eksiksiz uyguladı ve yeni sezon öncesinde yeni hocası Phillip Cocu'nun gözüne girmeyi başardı. 11'in vazgeçilmezi oldu. (Sabah)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.