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        Haberler Bilgi Yaşam Elma Sirkesinin Bilinmeyen Faydaları - Elma Sirkesi Aç Karnına İçilir Mi, Faydaları ve Zararları Neler?

        Elma Sirkesinin Bilinmeyen Faydaları - Elma Sirkesi Aç Karnına İçilir Mi, Faydaları ve Zararları Neler?

        Fermente edilebilen karbonhidrat kaynaklarından üretilen sıvı bir gıda olan sirke pek çok farklı çeşitte olabilir. Elma sirkesi de bunlardan biridir. Aktarlar ve market rafların gibi bilinen birçok yerde elma sirkesine ulaşılabilir. Peki, elma sirkesinin faydaları neler, herhangi bir zararı var mı, aç karnına içilir mi, hangi hastalıklara iyi gelir? İşte, elma sirkesine dair tüm merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 14:44 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:44
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        Elma Sirkesinin Bilinmeyen Faydaları
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        Birçok insan tarafından sağlık için yararlı bileşenler içermesi nedeniyle tercih edilen bir ürün olan elma sirkesi birçok sorunun tedavisinde kullanılabilir. Elmaların ezilmesi ve mayanın eklenmesi ile hazırlanan elma sirkesi bağırsak sağlığına iyi gelen probiyotikler içerir. Asetit asit ve sitrik asit bileşenlerinden oluşan elma sirkesi niasin, pektin, B1, B2 ve B6 vitaminleri, folik asit, pantotenik asit, kalsiyum, biyotin, potasyum, C vitamini, polifenol ve aminoasit besin bileşenlerini içerir.

        ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI

        Elma sirkesinin faydaları aşağıda sıralanmıştır;

        • Kan şekerini düzenler.
        • Kilo kontrolünü sağlar.
        • Bağışıklık sistemini destekler.
        • Cilt sorunlarının düzeltilmesine yardımcı olur
        • Kolesterol seviyelerinin düzenlenmesini sağlar.
        • Antioksidan özellikleri bulunur.
        • Antibakteriyeldir.
        • Sindirim sistemini desteklediği bilinir.
        • Tansiyonun düzenlenmesini sağlar.
        • Kalp sağlığını destekler.

        ELMA SİRKESİNİN ZARARLARI

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        Elma sirkesinin zararları da var mı? Sağlık açısından pek çok faydası bulunan elma sirkesini yanlış veya fazla tüketmek bazı sorunlara neden olabilir. Elma sirkesinin asit oranı yüksektir. Bu nedenle elma sirkesi sade olarak veya çok fazla miktarda içildiğinde yemek borusunu tahriş edebilir. Sıklıkla ve fazla miktarlarda tüketilen elma sirkesi dişlerde hasara neden olabilir.

        Elma sirkesi seyreltilmeden içilirse mide ülseri ve reflü gibi bazı sindirim sorunlarının oluşmasına yol açabilir. Ayrıca vücuttaki potasyum seviyelerinin düşmesine neden olan elma sirkesinin aşırı miktarlarda kullanılması halinde kemiklerde bulunan mineral seviyesini olumsuz açıdan etkileyebilir. Bunun yanı sıra elma sirkesini cilt ile direkt olarak temas ettirmek cilt üzerinde yanık ve kızarıklık gibi cilt problemlerine neden olabilir.

        ELMA SİRKESİ SAÇA FAYDALARI

        Elma sirkesi saça faydaları ile de bilinir. Saç sağlığı açısından birçok faydası bulunan elma sirkesi saç derisindeki gözeneklerin derinlemesine temizler ve saçın hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Saçın parlaklığını arttıran ve saçı yumuşamasını sağlayan elma sirkesi saç derisindeki pH dengesini de düzenler. Saç köklerini destekleyerek saçın dökülmesine engel olan elma sirkesi saçların daha sağlıklı görünmesine yardım eder. Elma sirkesi saçların daha dolgun ve gür görünmesini sağlar. Bunların yanı sıra elma sirkesi saç derisindeki yağ üretimini dengeler, kepek ve deri problemlerinin de hafiflemesine yardımcı olur.

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        ELMA SİRKESİ BOĞAZA FAYDALARI

        Elma sirkesi boğaza faydaları da öne çıkan özellikler arasındadır. Antibakteriyel özelliklere sahip olan elma sirkesi boğazın rahatlamasına yardımcı olabilir. Boğaz enfeksiyonlarında bir kaşık elma sirkesinin ılık su ile seyreltilerek içilmesi halinde semptomların hafifletebildiği bilinir.

        ELMA SİRKESİ YÜZE FAYDALARI

        Peki elma sirkesi yüze faydaları ile de bilinir mi? Cilt tipine ve hassasiyete bağlı olarak dikkatli bir şekilde kullanılan elma sirkesinin birçok faydası bulunabilir. Elma sirkesi tonik olarak kullanıldığında cildin pH dengesini düzenler, cildi temizler ve yağlanmaya engel olur.

        Gözenekleri temizleme ve sıkılaştırma özelliği bulunan elma sirkesi cilt üzerindeki siyah noktaların temizlenmesinde de etkilidir. Antibakteriyel özelliklere sahip olan elma sirkesi sivilce ve akneye neden olan bakterilere karşı da etkilidir. Bunun yanı sıra yüzde bulunan lekelerin giderilmesine ve cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur.

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        ELMA SİRKESİ AÇ KARNINA İÇİLİR Mİ?

        Bazı kullanıcıların aklında “Elma sirkesi aç karnına içilir mi?” sorusu da oluşur. Elma sirkesinin asit oranının yüksek olduğu bilinir. Bu nedenle elma sirkesini fazla miktarda ve seyreltmeden içmek yemek borusunu tahriş edebilir. Bunun yanı sıra mide bulantısına ve hazımsızlık gibi sorunlara neden olabilir. Elma sirkesinin aç karnına içilmesi önerilmez.

        ELMA SİRKESİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

        Elma sirkesi hangi hastalıklara iyi gelir? Elma sirkesi birçok sağlık problemine iyi gelebilir. Tip 2 diyabetli be prediyabetli kişilerde kan şekerini düşürücü etkisi ile destek olabilen elma sirkesi aynı zamanda kan şekerinin kontrolünün sağlanması ve diyabetin önlenmesinde de etkilidir.

        Atardamarlarda yağ oluşumuna neden olan trigliseridleri düşüren elma sirkesi kalp sağlığını da destekler. Bunun yanı sıra elma sirkesi kötü kolesterolü (LDL) nötrolize etmeye yardımcı olan pektin adı verilen bir lifi de içerir. İyi kolesterol yani HDL kolesterolün artmasına ve kan trigliserit (lipit) düzeylerinin düşmesini de sağlayabilir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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