'Elmalı Davası' Vazgeçme'de! 0:00 / 0:00

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Didem Arslan Yılmaz, yeni yayın dönemine Türkiye'nin günlerce konuştuğu bir olayı ele alarak başladı. İki çocuğun istismara uğradığı ''Elmalı Davası''nda suçlanan anne Merve Akman ve Rahim Akman, Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME canlı yayınına katıldı.

Ülkede büyük ses getiren ve herkesi derinden sarsan olayla ilgili Didem Arslan Yılmaz, çalışmalara başladı. Usta gazeteci,

izleyenleri ekran başına kilitleyen bir yayına imza attı.

Çocukların kaldığı ve istismara uğradığı iddia edilen ev de canlı yayında ekranlara geldi.

DAMLA AYCAN'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Damla Aycan'ın şüpheli ölümünün ardından gerçekleri de açığa çıkarmak için harekete geçti. Gaziantep'te şüpheli şekilde yaşamını yitiren bir çocuk annesi Damla Aycan'ın annesi ve ablası, kızlarının intihar etmediğini ve kocası tarafından öldürüldüğünü iddia etti.