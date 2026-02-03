Amerika Birleşik Devletleri’nde elmalı kek, özellikle ev yapımı tatlı kültürü içinde yaygındır ve farklı baharatlarla çeşitlendirilir. İngiltere’de ise elmalı kek, çay saatlerinde tercih edilen klasik tatlılar arasında yer alır. Bunun yanı sıra Türkiye’de elmalı kek yapımı, ev mutfağının en bilinen keklerinden biri olarak kabul edilir ve bölgesel küçük dokunuşlarla hazırlanır. Bu yaygınlık, elmalı kekin farklı kültürlerde benimsenmiş evrensel bir lezzet olduğunu gösterir.

ELMALI KEK TARİFİ

Elmalı kek yapmak genel olarak kolay kabul edilen tarifler arasında yer alır ve mutfakta ileri seviye bilgi gerektirmez. Malzemelerin çoğu evde bulunan temel ürünlerden oluşur ve hazırlık süreci kısa tutulur. Hamurun hazırlanışı net adımlarla ilerler, karmaşık teknikler içermez. En çok dikkat edilmesi gereken nokta, elmaların doğru boyutta doğranması ve hamurun fazla karıştırılmamasıdır. Fırınlama süresi doğru ayarlandığında kek kısa sürede hazır olur. Bu yönüyle elmalı kek, mutfakta fazla deneyimi olmayan kişiler tarafından bile rahatlıkla yapılabilen pratik bir kek çeşididir.

Elmalı Kek Malzemeleri Kek Hamuru İçin 3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya Elmalı Karışım İçin 3 adet orta boy elma (Elmaların sulu ve sert yapıda olması, pişme sırasında kek içinde dağılmadan kalmasını sağlar.)

1 çay kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı toz şeker

1 avuç iri çekilmiş ceviz Elmaların kabukları soyulur ve küp şeklinde doğranır. Doğranan elmalar derin bir kaba alınır. Üzerine toz şeker ve tarçın eklenir. Ceviz ilave edilir ve karışım nazikçe harmanlanır. Elmaların suyunu tamamen salmaması için bu karışım bekletilmez. Yumurtalar ve toz şeker geniş bir kapta açık renk alana kadar çırpılır. Süt ve sıvı yağ eklenir. Karıştırma işlemi kısa süre devam ettirilir. Un, kabartma tozu ve vanilya elenerek karışıma eklenir. Spatula ya da mikserin düşük devriyle pürüzsüz bir hamur elde edilir. Hazırlanan hamurun yarısı yağlanmış kek kalıbına dökülür. Üzerine elmalı karışımın yarısı serpilir. Kalan hamur eklenir ve üstüne kalan elmalar yerleştirilir. Yüzey spatula ile düzeltilir. Fırın önceden 170 dereceye ısıtılır. Kek orta rafta yaklaşık 40–45 dakika pişirilir. Pişme süresi boyunca fırın kapağı açılmaz. Kürdan testi ile içinin pişip pişmediği kontrol edilir. Fırından çıkan kek kalıbında kısa süre bekletilir. Ardından tel ızgara üzerine alınarak soğutulur. Dilimlenerek servis edilir. Üzerine isteğe bağlı olarak pudra şekeri serpilebilir. Elmalı kek, tarçın ve elma aromasıyla yumuşak bir tat sunduğu için yanında seçilecek eşlikçilerin bu lezzeti bastırmaması gerekir. Şekersiz ya da az şekerli çay, kekle en uyumlu içeceklerden biridir ve özellikle çay saatlerinde tercih edilir.

Türk kahvesi, küçük fincanlarda sunulduğunda kekin tatlı dengesini toparlayan hoş bir eşlikçi olur. Süt, kekin yumuşak dokusunu destekler ve daha hafif bir tüketim sağlar. Servis sırasında bir top sade dondurma ya da hafif krem şanti eklenmesi, elmalı kekin tadını zenginleştirir. Taze meyve dilimleri ise tatlı sonrası ferah bir denge kurar. Bu eşleşmelerle elmalı kek, sade ama uyumlu bir sunumla keyifle tüketilir. ELMALI KEK NASIL YAPILIR? Elmalı kek yapılışında lezzet, yumuşak doku ve dengeli tat elde etmek, bazı temel ayrıntıların doğru uygulanmasına bağlıdır. Yumurtalar ve şeker yeterince çırpılmalı, karışım açık renk alana kadar bu aşama sürdürülmelidir; bu işlem kekin kabarmasını doğrudan etkiler. Elmalar doğrandıktan sonra uzun süre bekletilmemeli, aksi durumda fazla su salarak kek hamurunun yapısını bozabilir. Tarçın miktarı dengeli tutulmalı, elma tadını bastırmamalıdır. Un mutlaka elenerek eklenmeli, hamur fazla karıştırılmamalıdır; aşırı karıştırma kekin sertleşmesine yol açar. Kek kalıbının tabanı ve kenarları eşit biçimde yağlanmalıdır, bu sayede pişme sonrası kolayca çıkarılır. Fırın önceden ısıtılmalı ve pişirme süresi boyunca kapak erken açılmamalıdır. Pişme tamamlandıktan sonra kek kalıpta kısa süre dinlendirilirse iç dokusu daha dengeli hâle gelir ve dilimleme sırasında dağılma yaşanmaz. Elmalı kek kalori değeri, kullanılan şeker miktarı, yağ oranı ve porsiyon büyüklüğüne göre değişir. Standart ölçülerle hazırlanmış orta boy bir dilim elmalı kek yaklaşık 250 ila 300 kalori aralığında yer alır.