Elmalı Kurabiye, çay saatlerimizde yiyebileceğimiz tatlı kurabiyelerimizden biridir. Elmalı Kurabiye, Özellikle de kadın günlerin de yapılan kurabiye çeşidimizdir. İçinde bulunan ceviz, elma ve tarçın üçlüsü lezzetiyle vazgeçilmezdir. Pratik olması nedeniyle aile ve misafirlerimize çabuk hazırladığımız kurabiyedir. Lezzet dolu elmalı kurabiyemizi yapmaya başlayalım.

Elmalı Kurabiye Malzemeler;

1 paket margarin (250 gr).

1 çay bardağı sıvı yağ.

1 çay bardağı yoğurt.

5 su bardağı un.

1 kase dövülmüş ceviz.

1 çay bardağı pudra şekeri.

1 paket kabartma tozu.

1 paket vanilya.

2 adet elma.

3 yemek kaşığı toz şeker.

1 tatlı kaşığı tarçın.

Pudra şekeri.

Elmalı Kurabiyenin Yapılışı;

Elmaları rendeleyelim ve tavaya aktaralım.

Tavaya aldığımız elmaların üzerine toz şekeri ilave edelim.

Elmalar suyunu çekerken ceviz ve tarçını koyalım. Kaşıkla karıştırdıktan sonra ocaktan alalım.

Hamur kabımıza margarini ve pudra şekeri koyalım ve karıştıralım.

Sıvı yağ, yoğurt, vanilya, kabartma tozunu ilave edelim ve karıştıralım.

Unu ekleyelim. Unu eklerken parça parça ekleyip kulak memesi kıvamına getirelim.

Hamuru bölelim. Merdane yardımıyla hamuru açalım.

Sekiz parça olacak şekilde açtığımız hamuru bölelim.

Böldüğümüz parçaların üzerine 1 tatlı kaşığı elmalı karışımı koyup, rulo şeklinde saralım.

Fırınımızı 180 derece ayarlayıp ısıtalım.

Isınan fırına elmalı kurabiyemizi koyalım.

Pişen elmalı kurabiyemizin üzerine pudra şekerini serpelim.

Elmalı kurabiyemiz servise hazır.

Elmalı Kurabiyenin Püf Noktası;