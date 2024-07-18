Elon Musk: "California'da imzalanan cinsel kimlik yasası, çocuklar için tehlikeli"

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasanın, çocuklar için tehlikeli olduğunu belirtti.

ABD'li serbest gazeteci ve yazar Michael Shellenberger'in X'ten konuyla ilgili yaptığı analize destek veren Musk, "(Yasanın) Bunun çocuklar için ne kadar tehlikeli olduğuna dair mükemmel analiziniz için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Shellenberger, analizinde, California Valisi Gavin Newsom'un, "yasanın çocuk-ebeveyn ilişkisini koruduğunu ve hükümetin aile meselelerine uygunsuz şekilde müdahale etmesini" önlediğini iddia ettiğini belirterek, "Bu bir dezenformasyondur." dedi.