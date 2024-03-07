Elon Musk duyurdu: X'teki beğeniler ve yeniden paylaşım (retweet) kalkabilir!

X'İ ''HER ŞEY'' UYGULAMASI YAPMAK İSTİYOR

Musk Twitter'ı satın aldığında, X olarak yeniden adlandırılan sitenin kendi mülkiyeti altında yalnızca mesajlaşma değil, bankacılık ve alışveriş de dahil olmak üzere bir 'her şey uygulaması' haline getireceğini aktarmıştı. Musk'ın aktardıklarına göre bu duruma yönelik çalışmalar başladı.