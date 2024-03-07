Elon Musk duyurdu: X'teki beğeniler ve yeniden paylaşım (retweet) kalkabilir!
2022 yılından beri Twitter'ın yeni adıyla X'in sahibi olan Elon Musk, uygulamada yeni revizyonlar yapmak istediğini açıkladı. Peki, beğenileri ve yeniden paylaşımları kaldırmayı planlayan Musk, başka ne gibi açıklamalar yaptı? İşte, sizin için detaylar...
Twitter, kısa mesajların (tweet) paylaşıldığı bir sosyal medya platformudur. Bu tweetler sayesinde kullanıcılar haber, düşünce, görsel ve bağlantı gibi durumları paylaşabiliyor. 2022 yılında Elon Musk tarafından satın alınmasıyla birlikte adı X olarak değişen bu platform, sahibinin isteği üzerine değişikliklere uğrayabiliyor. İşte, Elon Musk'ın bahsettiği yenilikler...
GÖNDERİLERİN BEĞENİSİ GÖZÜKMEYECEK
''Beğeniler'' ve ''yeniden paylaşımlar eski adıyla 'retweet'ler)'' gibi etkileşim ölçümleri, şirketi satın aldığından beri Musk için tartışmalı bir konu oldu. Musk'ın aktardığı detaylara göre, gönderinin aldığı beğeni ve yeniden gönderi sayısı diğer insanlar tarafından görülemeyecek ancak gönderiyi oluşturan kişi görebilecek.
X'İ ''HER ŞEY'' UYGULAMASI YAPMAK İSTİYOR
Musk Twitter'ı satın aldığında, X olarak yeniden adlandırılan sitenin kendi mülkiyeti altında yalnızca mesajlaşma değil, bankacılık ve alışveriş de dahil olmak üzere bir 'her şey uygulaması' haline getireceğini aktarmıştı. Musk'ın aktardıklarına göre bu duruma yönelik çalışmalar başladı.
X UYGULAMASI YAKINDA PARA AKTARMA LİSANSINA SAHİP OLACAK
Morgan Stanley Teknoloji, Medya ve Telekom konferansında 6 Mart 2024 tarihinde konuşan Musk, sosyal medya platformu X'in yakında New York'ta para aktarma lisansı için onay alabileceğini ve platformun ödeme özellikleri sunmaya bir adım daha yaklaşabileceğini söyledi. Bu lisansın birkaç ay içerisinde alınacağını düşündüğünü de aktardı.
HER EYALETTE LİSANSA İHTİYACI OLABİLİR
Uzmanlar, ABD genelinde hizmet sunabilmek için X'in her eyalette para aktarma lisansına ihtiyaç duyacağını söylüyor. Bununla birlikte Musk daha önce New York ve Kaliforniya'daki onayın en önemli sonuç olacağını belirtti. Ayrıca şu anda Pensilvanya ve Utah dahil diğer bazı eyaletlerde X'e para aktarma lisansları verildiği biliniyor.
ENGELLEME ÖZELLİĞİNİ DE KALDIRMAK İSTİYOR
Musk bu özelliklerin yanı sıra daha önce kullanıcıların ''doğrudan mesajlar (DM)'' hariç, sosyal medya sitesinin her alanında diğer kullanıcıları 'engelleme' yeteneğini ortadan kaldırmayı amaçladığını da duyurmuştu.
Kaynak: NDTV World, Daily Mail, Reuters