Elon Musk'ın eski kayınvalidesi: Lütfen Elon, yalvarıyorum çocukları gönder!

"PASAPORTLARINI ALIKOYDUN"

Çiftin Haziran 2022'de doğduğu tahmin edilen üçüncü çocuğu Techno Mechanicus için "Özellikle de henüz tanışmadığı en küçük torunu" diye ekleyen Garossino, “Çocukların bu hafta sonu doğum gününü kutlamak için yapmayı planladıkları ziyaret onu heyecanlandırmıştı. Ancak gezinin iptal edilmesiyle umutları suya düştü" dedi.

Garossino ayrıca; "Çocukları ve gerekli pasaport belgelerini Claire'den alıkoyduğun için çocukların gelemeyeceğini öğrendiğimde paniğe kapıldım" ifadesini kullandı.