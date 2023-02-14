Daha sonra, söz konusu yorumları şaka amaçlı yapıldığını açıkladı.

Ancak 51 yaşındaki iş insanı daha sonra şunları ekledi: "Yine de herhangi bir takımı satın alacak olsaydım; bu kesinlikle Manchester United olurdu. Çocukken Manchester United'ı tutuyordu."