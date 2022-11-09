Resmi satın alma işleminin gerçekleştiği 28 Ekim’den bir gün önce Twitter’da 110 milyon takipçisi olan Elon Musk, 8 Kasım itibariyle bu sayıyı 115 milyonun üzerine taşıdı.

Twitter’ı satın alan Elon Musk , bir yandan işten çıkarmalar, 8 dolarlık ‘mavi tik’, ABD ara seçimleri öncesinde kararsız seçmenlere Cumhuriyetçiler’e oy verme çağrısı gibi attığı adımlarla tepkileri üzerine çekerken, diğer yandan sosyal ağdaki takipçilerine her geçen gün yüzbinlerce kişi eklemeye devam ediyor.

ARTIK EN ÇOK TAKİPÇİSİ OLAN 2. KİŞİ

Ekim ayı sonunda ABD eski başkanı Barack Obama ve ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın ardından sosyal ağ Twitter'da en çok takipçisi olan 3. kişi olan Musk, 12 günlük süreçte 5 milyon yeni takipçi kazandı. Toplam takipçi sayısını 115 milyonun üzerine çıkaran Musk, böylece Justin Bieber’ı da geride bırakarak, Twitter’da en çok takipçisi olan 2. kullanıcı olma pozisyonuna yükseldi.

Güncel rakamlara göre Obama’nın 133 milyon, Bieber’ın 113 milyon takipçisi bulunurken; Elon Musk son bir haftalık süreçte yaptığı atakla 115 milyon takipçi sayısını ve dolayısıyla Justin Bieber’ı da geçmiş oldu.

Twitter'da en çok takipçisi olan ilk 10 hesap

Kullanıcı Adı Takipçi Sayısı 1 Barack Obama @BarackObama 133,311,905 2 Elon Musk @elonmusk 115,018,242 3 Justin Bieber @justinbieber 113,832,952 4 Katy Perry katyperry 108,879,102 5 Rihanna @rihanna 107,124,080 6 Cristiano Ronaldo @Cristiano 104,594,512 7 Taylor Swift @taylorswift13 91,737,818 8 Donald J. Trump @realDonaldTrump 88,783,411 9 Ariana Grande @ArianaGrande 85,268,269 10 Lady Gaga @ladygaga 84,957,710

Sosyal ağı satın aldığını, lavabo ile Twitter'ın genel merkezine girip, verdiği "Sahibi olduğum artık iyice anlaşılsın" mesajı ile dünyaya duyuran Musk ile Obama arasındaki fark da 18 milyona kadar indi.