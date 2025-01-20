Elon Musk'tan Donald Trump'ın "Mars'a astronot göndereceğiz" açıklamasına destek
ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada yeni dönemde "Mars'a astronot göndereceğiz" dedi. Trump'ın bu açıklamasına en yakın müttefiki SpaceX kurucusu Elon Musk eliyle olumlu yanıt verirken görüldü
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin ederek görevine başladı. Yemin töreninin ardından başkan olarak ilk konuşmasını yapan Trump, "Mars'a astronot göndereceğiz" dedi.
Trump'ın bu açıklamaları sırasında dünyanın en zengin insanı, SpaceX, Tesla ve X platformunun CEO'su, Trump'ın en yakın müttefiklerinden Elon Musk'ın tepkisi kameralara yansıdı.
Musk, Trump'ın "Mars'a astronot göndereceğiz" ifadelerini eliyle onayladı ve "Ok" (tamam) işareti yaparak Trump'a destek verdi.