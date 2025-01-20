Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Elon Musk'tan Donald Trump'ın "Mars'a astronot göndereceğiz" açıklamasına destek | Dış Haberler

        Elon Musk'tan Donald Trump'ın "Mars'a astronot göndereceğiz" açıklamasına destek

        ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada yeni dönemde "Mars'a astronot göndereceğiz" dedi. Trump'ın bu açıklamasına en yakın müttefiki SpaceX kurucusu Elon Musk eliyle olumlu yanıt verirken görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 21:59 Güncelleme: 20.01.2025 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Musk'tan Trump'a Mars desteği
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin ederek görevine başladı. Yemin töreninin ardından başkan olarak ilk konuşmasını yapan Trump, "Mars'a astronot göndereceğiz" dedi.

        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor" Haberi Görüntüle

        Trump'ın bu açıklamaları sırasında dünyanın en zengin insanı, SpaceX, Tesla ve X platformunun CEO'su, Trump'ın en yakın müttefiklerinden Elon Musk'ın tepkisi kameralara yansıdı.

        Musk, Trump'ın "Mars'a astronot göndereceğiz" ifadelerini eliyle onayladı ve "Ok" (tamam) işareti yaparak Trump'a destek verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Elon Musk
        #Donald Trump
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
        Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        20 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti
        Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?