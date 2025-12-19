Elon Musk'tan Sydney Sweeney'in göğüslerine tepki çeken yorum

Elon Musk'ın ünlü oyuncu Sydney Sweeney'nin göğüsleri hakkındaki yorumu, tartışma konusu oldu.

28 yaşındaki oyuncunun, başrolde yer aldığı 'The Housemaid' filminin galasındaki videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Sweeney'in gala için seçtiği kıyafetinin derin bir göğüs dekoltesi vardı.

Videoyu gören Elon Musk, Sydney Sweeney'in görünümüne yaptığı yorumda; "Kolay olamaz" ifadesini kullandı. Başka bir kadının göğüs dekoltesini paylaşarak, "Nasıl görünüyor" diye yazan Musk; "Nasıl hissettiriyor" notunun yanına da bir omurga resmini ekledi.

Elon Musk'ın Sydney Sweeney'in iri göğüslerine hitaben; "Kolay olamaz" yorumu, internette tepkiye yol açtı. İnsanlar hızla Musk'a yanıt vermeye başladı. Bir kullanıcı; "O senden 30 yaş küçük yalnız" derken, bir başkası; "Kendini geliştirmeyi dene" şeklinde tepki gösterdi.

Elon Musk ile dalga geçen mesajlar da çok fazlaydı. "Elon, büyük göğüslü kızlar için rahat ve destekleyici bir sütyen tasarlayabilir misin?" diye soran bir kullanıcının yanı sıra, bir başkası; "Neden ben, Elon'un ana hesabında olduğunu unuttuğunu hissediyorum" diye yazdı.