Elon Musk uyuşturucu test sonucunu paylaştı

Bir süredir Elon Musk'ın uyuşturucu kullandığı iddiası gündemdeydi. ABD basını, Musk'ın, Donald Trump'ın seçim sürecindeyken uyuşturucu kullanımını artırdığı, içinde yaklaşık 20 hap bulunan bir ilaç kutusunı yanında taşıdığı ve ameliyatlarda anestezik olarak kullanılan ketamini yüksek dozlarda kullandığı haberlerine yer verdi.

En son Donald Trump'ın danışmanlık görevini bıraktığı sırada, Beyaz Saray'daki basın toplantısında morarmış gözü ve bir türlü yerinde duramayışı, etrafa ilginç bakışlar atması nedeniyle uyuşturucu etkisi olduğu iddiası sosyal medyada yayılmıştı.

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Milyarder girişimci, hakkında ortaya atılan iddialara, uyuşturucu testi sonuçlarını paylaşarak yanıt verdi. Yasa dışı maddeler kullandığına dair söylentileri ve raporları reddettikten sonra, belli ki bir de uyuşturucu taramasından geçerek kendini kanıtlamak istedi. Elon Musk'ın, sahibi olduğu X platformundan yayımladığı belgede, tarama sonuçlarının hepsi negatif görünüyor.

Elon Musk, internet yazışmalarında kahkaha anlamına gelen 'lol' şeklindeki mesajla test sonucunu paylaştı.

Başka bir gönderide Elon Musk; "Wall Street Journal / New York Times yalanlarının küstahlığı şaşırtıcı! WSJ, Tesla'dan kovulduğumu iddia etti ve yönetim kurulunun bunu açıkça reddettiğini belirtmedi!" diye yazdı.