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Eltilerin Savaşı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı 2 var mı?

Gupse Özay'ın fenomen filmi Eltilerin Savaşı bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Türk yapımı komedi filmi Eltilerin Savaşı 2020 yılında beyaz perdeyle buluşmuş ve sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Eltilerin Savaşı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı 2 var mı?

Eltilerin Savaşı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı 2 var mı?

Yakın aile ilişkileri arasındaki dengeye ve sosyal medya alışkanlıklarını eğlenceli bir dille alaya alan Eltilerin Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturuyor. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım'ın üstlendiği Eltilerin Savaşı filminin senaryosu Gupse Özay'a ait.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NE?

Sultan ve Gizem elti olacaktır. Ancak kıdemli gelin Sultan, kıskançlık krizine girerek kayınvalidesinin gözbebeği olmaya devam etmek istemektedir. Bu yüzden açıkça bir rekabet ortamı yaratır. Ufak takılmalar ve göndermeler giderek büyür. Gizem her ne kadar bu girdaba girmek istemese de sonunda o da dayanamaz ve kıyasıya bir "savaş" başlar. Kim daha iyi bir gelin? Mahallede kim daha çok seviliyor? Sosyal medyada kimin takipçisi daha çok? İlk kim anne olacak? Kimin "baby shower" partisi daha şaşaalı olacak? Bebek odaları, perdeler, kırlentler, doğum kursları, en iyi bakıcı, en iyi doğum fotoğrafları derken işler çığrından çıkar...

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NE?

Oyuncu Rolü
Gupse Özay Sultan Altundağ
Merve Dizdar Gizem Altundağ
Ferit Aktuğ Selim Altundağ
Uraz Kaygılaroğlu Fatih Altundağ
Füsun Demirel Melahat Altundağ
Ali İpin Hamdullah Altundağ
Hülya Duyar Hülya
Ayta Sözeri Ebe
Kubilay Tunçer Doktor Cansevdi
Gamze Demirbilek Gizem'in annesi
Taylan Erler Gizem'in babası
Sanem Yeles Hande
Yoni Yusuf Kalaora Berk
Mekin Sezer Yavuz
Feriha Eyüboğlu Hayriye Hala
Ahmet Yılmaz Hüseyin
Fatih Özkan Fotoğrafçı
Mert Öner Kurs Hocası
Şebnem Nuray Eczacı
Dilek Tora Sekreter
Vural Ceylan Boyacı
Sezgin Tekin Paket Servis
Zeki Ocak Tansiyon Ölçen Adam

ELTİLERİN SAVAŞI 2 VAR MI?

Eltilerin Savaşı filminin devam filminin olup olmadığı merak ediliyordu. Fenomen filmin devam filmi şu an yok.

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