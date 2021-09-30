Yakın aile ilişkileri arasındaki dengeye ve sosyal medya alışkanlıklarını eğlenceli bir dille alaya alan Eltilerin Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturuyor. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım'ın üstlendiği Eltilerin Savaşı filminin senaryosu Gupse Özay'a ait.
ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NE?
Sultan ve Gizem elti olacaktır. Ancak kıdemli gelin Sultan, kıskançlık krizine girerek kayınvalidesinin gözbebeği olmaya devam etmek istemektedir. Bu yüzden açıkça bir rekabet ortamı yaratır. Ufak takılmalar ve göndermeler giderek büyür. Gizem her ne kadar bu girdaba girmek istemese de sonunda o da dayanamaz ve kıyasıya bir "savaş" başlar. Kim daha iyi bir gelin? Mahallede kim daha çok seviliyor? Sosyal medyada kimin takipçisi daha çok? İlk kim anne olacak? Kimin "baby shower" partisi daha şaşaalı olacak? Bebek odaları, perdeler, kırlentler, doğum kursları, en iyi bakıcı, en iyi doğum fotoğrafları derken işler çığrından çıkar...
ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NE?
|Oyuncu
|Rolü
|Gupse Özay
|Sultan Altundağ
|Merve Dizdar
|Gizem Altundağ
|Ferit Aktuğ
|Selim Altundağ
|Uraz Kaygılaroğlu
|Fatih Altundağ
|Füsun Demirel
|Melahat Altundağ
|Ali İpin
|Hamdullah Altundağ
|Hülya Duyar
|Hülya
|Ayta Sözeri
|Ebe
|Kubilay Tunçer
|Doktor Cansevdi
|Gamze Demirbilek
|Gizem'in annesi
|Taylan Erler
|Gizem'in babası
|Sanem Yeles
|Hande
|Yoni Yusuf Kalaora
|Berk
|Mekin Sezer
|Yavuz
|Feriha Eyüboğlu
|Hayriye Hala
|Ahmet Yılmaz
|Hüseyin
|Fatih Özkan
|Fotoğrafçı
|Mert Öner
|Kurs Hocası
|Şebnem Nuray
|Eczacı
|Dilek Tora
|Sekreter
|Vural Ceylan
|Boyacı
|Sezgin Tekin
|Paket Servis
|Zeki Ocak
|Tansiyon Ölçen Adam
ELTİLERİN SAVAŞI 2 VAR MI?
Eltilerin Savaşı filminin devam filminin olup olmadığı merak ediliyordu. Fenomen filmin devam filmi şu an yok.
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