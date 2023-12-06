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        Haberler Televizyon Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları kimler, nerede çekildi?

        Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları kimler?

        Eltilerin Savaşı filmi 6 Aralık Çarşamba günü televizyon izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Filimin senaryosunu ve başrolünü Gupse Özay üstlenirken, yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturmaktadır. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Eltilerin Savaşı filmi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. İşte Eltilerin Savaşı filmi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 18:22 Güncelleme: 06.12.2023 - 18:22
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        Vizyona girdiği 2020 yılında izleyicinin dikkatini çekmeye başaran Eltilerin Savaşı filmi, sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrolünü Gupse Özay ve Merve Dizdar'ın paylaştığı film komedi türündedir. Peki, "Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları kimler, nerede çekildi?" İşte Eltilerin Savaşı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

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        ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan’ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih’i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.

        ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Eltilerin Savaşı filmi İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekildi.

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        ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI

        Oyuncu Adı Karakteri
        Gupse Özay Sultan Altundağ
        Merve Dizdar Gizem Altundağ
        Ferit Aktuğ Selim Altundağ
        Uraz Kaygılaroğlu Fatih Altundağ
        Füsun Demirel Melahat Altundağ
        Ali İpin Hamdullah Altundağ
        Hülya Duyar Hülya
        Kubilay Tunçer Doktor Cansevdi
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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