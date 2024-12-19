Elton John: Nefret ettim, adımı değiştirdim
Elton John, anne ve babasının kendisine verdiği addan nefret ettiği için 25 yaşındayken adını, resmen değiştirdiğini açıkladı
Elton John, ailesinin ona verdiği isimle ilgili hislerini açıklarken 'nefret' ifadesini kullandı.
Ünlü sunucu Stephen Colbert, talk show programına konuk olan 77 yaşındaki İngiliz müzisyene; "Her zaman Elton John değildin. Doğduğunda sana, Reginald Kenneth Dwight adı verilmişti" demesi üzerine John, "Berbat bir isim" yanıtını verdi.
Babası Stanley ve annesi Sheila Eileen Dwight'ın kendisine verdiği isimle ilgili ünlü sanatçı, "Kim, oğullarını Reginald diye çağırır!" diye isyanını dile getirdi.
"ANNEM VE BABAM İSİM KONUSUNDA ANLAŞAMAMIŞ"
Kendisine ilk olarak annesinin Raymond adını vermek istediğini ama babasının karşı çıkması üzerine büyük bir tartışma yaşadıklarını söyleyen Elton John; "Bu tartışma onlar için beklenmedik bir tartışmaydı. Sonunda Reginald olmuşum ve bundan nefret ettim" dedi.
Elton John; "Adımı değiştirme hakkı kazanır kazanmaz değiştirecektim, öyle de yaptım" ifadesini kullandı.
Elton John, 1972'de 25 yaşındayken adını resmen değiştirdi. Ünlü müzisyen kendine, 'Elton Hercules John' adını verdi.
ÜNLÜ MÜZİK GRUBUNDAN İLHAMLA YENİ ADINI SEÇTİ
Kendine isim seçerken 1960'lı yılların İngiliz blues grubu Bluesology'den ilham aldığını söyleyen sanatçı, grubun saksafoncusunun adının 'Elton Dean', vokalistinin adının da 'Long John Baldry' olduğunu anlattı. 'Hercules' adını da popüler bir İngiliz sitcom'u olan 'Steptoe and Son'dan aldığını açıkladı.