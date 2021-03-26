Yayınlandığı dönem çok büyük bir izleyici kitlesi bulunan, bugün hala sosyal medyada sık sık sahneleri paylaşılan Elveda Rumeli dizisinin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Çekimleri Makedonya'da gerçekleştirilen Elveda Rumeli oyuncu kadrosunda Makedonya'dan da pek çok oyuncu bulunuyordu. Elveda Rumeli oyuncuları kim? Elveda Rumeli konusu ne? Elveda Rumeli kaç. bölüm, kaç sezon?

ELVEDA RUMELİ KONUSU NE?

Yıl 1896. Osmanlı Balkanlardaki hakimiyetini yavaş yavaş kaybetmektedir.Kahramanımız Sütçü Ramiz Makedonya bölgesinde Manastır şehrine yakın bir köyde evlilik çağındaki üç kızı ve karısıyla birlikte yaşan fakir bir Türk köylüsüdür.Ramiz ve ailesinin ekseninde gelişen olaylar fonda Balkanlardan çekilmekte olan cihan imparatorluğunun o yıllarına da bir ayna da tutmayı hedeflemektedir.

ELVEDA RUMELİ KAÇ BÖLÜM, KAÇ SEZON?

Elveda Rumeli dizisi toplam 83 bölüm sürmüştür. Dizinin 3. sezonunda bazı önemli karakterleri canlandıran oyuncular diziden ayrıldı, ayrıca 2. sezonun sonunda dizinin reytinglerinde düşüş olması nedeniyle; dizi 19 Ekim 2009 tarihinde yayınlanan 83. bölümü ile sona erdi.

ELVEDA RUMELİ DİZİSİ OYUNCULARI

1. Sezon ve 2. Sezon oyuncular:

Çocuk oyuncular

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3. Sezon oyuncuları: