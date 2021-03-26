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Elveda Rumeli oyuncuları kim? Elveda Rumeli konusu ne? Elveda Rumeli kaç bölüm, kaç sezon?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Elveda Rumeli gündemde. Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Dimitri karakteriyle akıllara kazınan Luran Ahmeti'nin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesi Elveda Rumeli araştırmalarının çoğalmasına neden oldu. Elveda Rumeli oyuncuları kim? Elveda Rumeli konusu ne? Elveda Rumeli kaç. bölüm, kaç sezon?

Elveda Rumeli oyuncuları kim? Elveda Rumeli konusu ne? Elveda Rumeli kaç bölüm, kaç sezon?

Yayınlandığı dönem çok büyük bir izleyici kitlesi bulunan, bugün hala sosyal medyada sık sık sahneleri paylaşılan Elveda Rumeli dizisinin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Çekimleri Makedonya'da gerçekleştirilen Elveda Rumeli oyuncu kadrosunda Makedonya'dan da pek çok oyuncu bulunuyordu. Elveda Rumeli oyuncuları kim? Elveda Rumeli konusu ne? Elveda Rumeli kaç. bölüm, kaç sezon?

ELVEDA RUMELİ KONUSU NE?

Yıl 1896. Osmanlı Balkanlardaki hakimiyetini yavaş yavaş kaybetmektedir.Kahramanımız Sütçü Ramiz Makedonya bölgesinde Manastır şehrine yakın bir köyde evlilik çağındaki üç kızı ve karısıyla birlikte yaşan fakir bir Türk köylüsüdür.Ramiz ve ailesinin ekseninde gelişen olaylar fonda Balkanlardan çekilmekte olan cihan imparatorluğunun o yıllarına da bir ayna da tutmayı hedeflemektedir.

ELVEDA RUMELİ KAÇ BÖLÜM, KAÇ SEZON?

Elveda Rumeli dizisi toplam 83 bölüm sürmüştür. Dizinin 3. sezonunda bazı önemli karakterleri canlandıran oyuncular diziden ayrıldı, ayrıca 2. sezonun sonunda dizinin reytinglerinde düşüş olması nedeniyle; dizi 19 Ekim 2009 tarihinde yayınlanan 83. bölümü ile sona erdi.

ELVEDA RUMELİ DİZİSİ OYUNCULARI

1. Sezon ve 2. Sezon oyuncular:

OyuncuKarakter
Erdal ÖzyağcılarRamiz
Şebnem SönmezFatma
Gülçin SantırcıoğluHatice
Tolgahan SayışmanTıbbiyeli Mustafa
Hande Subaşı (1-3) / Berrak Tüzünataç (4-73)Vahide
Filiz AhmetZarife
Tuna OrhanTerzi Hasan \ II. Abdülhamid
Ertan SabanAleksander Makedonski
Erman SabanKaymakam Dilaver
Gökhan MeteKasap Cabbar
Mahir İpekYüzbaşı Ahmet Ekrem
Elyesa KasoCezmi Kumandan
Suzan AkbelgeMeryem
Mustafa JasarBaytar Atso Makedonski
Bedia BegovskaBedia
Caner Musicİlyas Zabit
Perihan TunaMünevver
Caner ÖzyurtluIspanak Namık
İpek ErdemNevreste
Selahattin BilalMazhar Paşa
Luran AhmetiDimitri
Mustafa AktaşKara Yorgi
Nadi GülerTerzi Nikola
Recep Özgür DereliAbdül
Nil GünalFeride
Melissa PapelGülsüm
Salih BademciMuzaffer
Zekir SipahiPapaz Efendi
Petar MircevskiPetrus
Osman Aliİvan
Yücel ErtenKuyumcu Mehmet Efendi
Kerem KupacıÖmer
Demet AkbağHüsniye
Orhan KılıçArnavut Mehmet
Eyşan ÖzhimElefteri
Ayçe AbanaSabahat
Yıldıray ŞahinlerCenovalı Cenap
Ahu TürkpençeHemşire Bihter
Sinan TuzcuKadı Efendi
Serdar AkarKadı Efendi
Mazlum ÇimenBinbaşı
Mesut YarSubay
Murat ŞekerTodor

Çocuk oyuncular

OyuncularRolü
Esra AlimovskaEmine
Özlem AlimovskaPembe
Ferhad AhmedovskiHacı Ali
Emre TakisanoskiSümüklü
Oktay YusufovskiPasaklı
Mehmed AliyusufovskiPaytak
Tarkan UslioskiKepçe Kulak
Gürkan YusufovskiKüçük Hüsmen
Mevlüde YusufovskaKüçük Zarife
Neslihan Öcal ErcanFadime

3. Sezon oyuncuları:

OyuncuKarakter
Erdal ÖzyağcılarSütçü Ramiz
Tolgahan SayışmanTıbbiyeli Mustafa
Gülçin SantırcıoğluHatice
Filiz AhmetZarife
Tuna OrhanTerzi Hasan
Mahir İpekBinbaşı Ahmet Ekrem
Erman SabanKaymakam Dilaver
Serhan AslanYeni Sütçü Zühtü
Hare SürelEmine
Ceyda AteşPembe
Ecem Nur ÖzkayaKüçük Zarife
Rıza KocaoğluHacı Ali
Ruhi YapıcıAhmet (Paytak)
Emre CilasınŞevket (Sümüklü)
Mustafa Barış KoçkarMehmet (Kepçe Kulak)
Ciad ResitiMustafa (Pasaklı)
Gülizar OktarBelkıs
Gökhan MeteKasap Cabbar
Caner Musicİlyas Kumandan
Engin BaykalBinbaşıMustafa Kemal
Deniz ÖzmenBinbaşıEnver
Suzan AkbelgeMeryem
Bedia BegovskaBedia
Perihan TunaMünevver
Kaan TurgutPostacı
Osman AliÇete Lideri
Selpin KerimFikret Oktay
Petar DimoskiHalim Efendi
Funda İbrahimElefteri
Serdar AkarAhmet Rıza
Ali Azgar TakisanoskiKâhya Hüseyin
Gülferiz TakisanoskaRabia
Kanie YusufoskaElefteri Kız 1
Melek YusufoskaElefteri Kız 2

Çocuk oyuncular

OyuncuKarakter
Alizgar TakisanovskiHüseyin
Sedat İbrahimovskiHüsmen
Eda Süleymanovskaüsniye
Burak Mustafovskiİskender
Yonca ArifovskiTayyare
Ömer SalıevskiÖmer
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