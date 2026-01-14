Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Elvin Levinler, ağız içi masajını paylaştı - Magazin haberleri

        Elvin Levinler, ağız içi masajını paylaştı

        Elvin Levinler, yüz kaslarını gevşetip gençleşmeye yardımcı olduğu belirtilen ağız içi masajını denediği anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 19:32 Güncelleme: 14.01.2026 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağız içi masajını paylaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir hayli dikkat çekti.

        Levinler, yüz kaslarını gevşetmeye ve cildin daha genç bir görünüm kazanmasına yardımcı olduğu belirtilen ağız içi masajını denediği anları Instagram’da takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otizmli oğlunun isteği üzerine aldıkları kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Şulen ailesi otizmli oğullarının isteği üzerine aldıkları kuzuya evde özenle bakıyor. (AA)

        #Elvin Levinler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?