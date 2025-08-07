Elvin Levinler, Paros Adası'nda
Oyuncu Elvin Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ile Paros Adası'nda romantik bir tatile çıktı. Levinler, "Yunan Adaları'nda yaz nasıl geçirilir?" notuyla yaptığı paylaşımlar dikkat çekti
Oyuncu Elvin Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ile birlikte tatil rotalarına bir yenisini daha ekledi.
Çift, bu kez Yunanistan adalarından Paros'ta romantik bir tatilin keyfini çıkarıyor.
Elvin Levinler; "Yunan Adaları'nda yaz nasıl geçirilir?" notuyla yaptığı art arda paylaşımlarla tatil anılarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Denizin ve güneşin tadını kayalıklarda çıkaran Elvin Levinler, geçirdiği keyifli anlarla dikkat çekti.
1.3 milyon takipçili Instagram hesabından o anları yayımlayan Elvin Levinler; "Yüksek müzikli, şıkır şıkır plaj kulübü mü yoksa tuzlu, kumlu, havlunu serdiğin özgür plajlar mı?" ifadelerini kullandı.