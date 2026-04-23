Elvira Süleyman Kamaloğlu final biletini aldı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Süleyman Kamaloğlu, finale yükseldi.
Giriş: 23 Nisan 2026 - 19:36
Elemelerde Kamaloğlu, Macar Tamara Dollak'ı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde de UWW takımından Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5 yenerek yarı finale çıktı.
Yarı finalde ise Azerbaycanlı Zhala Aliyeva karşısında maçı 6-2 kazanarak finale yükseldi. Elvira, finalde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile altın madalya için güreşecek.
