EMDR terapisi nedir? EMDR tedavisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

Günümüzde travmatik deneyimlerin kişilerin yaşam kalitesi ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri giderek daha fazla gündeme geliyor. Kazalar, kayıplar, doğal afetler ve yoğun stres yaratan yaşam olayları kişileri psikolojik olarak etkiliyor. Bu tip durumlar, zihinde işlenmeden kaldığında kalıcı psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Bu noktada öne çıkan EMDR tedavisi ise yaşanan olumsuz deneyimlerin beyinde yeniden işlenmesini sağlayarak duygusal yükün azalmasına yardımcı oluyor. Peki bu terapinin detayları ne?

EMDR TEDAVİSİ NEDİR?

EMDR terapisinin açılımı “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” şeklindedir. Türkçesi ise” Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” olarak adlandırılabilir. Bu anlamda özellikle travmatik yaşantıların etkilerini azaltmayı amaçlayan bilimsel ve yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir. Bu model, kişinin geçmişte yaşadığı ve zihinde işlenmeden kalan olumsuz anıların yeniden ele alınmasını hedefler.

EMDR tedavisi, yaşanan travmatik olayların beyinde sağlıklı şekilde işlenememesi sonucu ortaya çıkan psikolojik belirtilerin giderilmesine odaklanır. Özellikle travma sonrası stres belirtileriyle baş etmede etkili olduğu bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir. Günümüzde bu terapi, sadece travma tedavisinde kullanılmaz. Aynı zamanda kaygı bozuklukları, fobiler ve stres kaynaklı birçok ruhsal sorun için de kullanıldığı bilgisi vardır.

Sonuç olarak EMDR terapi yöntemi, bireyin ruh sağlığı üzerinde uzun vadeli ve kalıcı iyileşmeler sağlamayı amaçlar. Tam da bu nedenle dünya genelinde birçok uzman tarafından yaygın şekilde uygulanır. Bu tedavinin kesinlikle EMDR eğitimi almış uzmanlar tarafından uygulanması gerekir. EMDR TEDAVİSİ ÖZELLİKLERİ EMDR tedavisini diğer terapi yöntemlerinden ayıran bazı temel özellikler bulunur. Bu özellikler terapinin neden yaygın olarak tercih edildiğini ortaya koyar. İşte konu ile ilgili detaylar; Travmatik anıların yalnızca konuşularak değil yeniden işlenerek ele alınması,

Beynin doğal iyileşme mekanizmasını harekete geçirmeyi hedeflemesi,

Geçmiş yaşantı, bugünkü tetikleyiciler ve geleceğe dair beklentileri birlikte ele alması,

Yapılandırılmış ve aşamalı bir terapi modeli sunması,

Kısa sürede etkili sonuçlar elde edilebilmesi,

Bilimsel araştırmalarla etkinliği kanıtlanmış olması, EMDR terapisi sırasında kullanılan çift yönlü uyarım (göz hareketleri, dokunsal ya da işitsel uyaranlar), beynin bilgi işleme sürecini destekler. Bu sayede kişi, travmatik anıya dair olumsuz duygu ve düşüncelerden giderek uzaklaşır. Tam da bu nedenle bu tip bir tedavinin düzenli olarak yapılması gerekir. EMDR TEDAVİSİ NASIL YAPILIR? EMDR tedavisi, belirli aşamalardan oluşan sistematik bir süreçtir. Terapi, danışanın ihtiyacına göre şekillendirilir ve her aşama kontrollü biçimde ilerler. EMDR terapisi sürecinde genel olarak şu adımlar izlenir;

Danışanın yaşam öyküsünün ve yaşadığı sorunların ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi,

Travmatik anıların, tetikleyici durumların ve olumsuz düşüncelerin belirlenmesi,

Danışanın terapi sürecine hazırlanması ve güvenli alan çalışmaları,

Göz hareketleri ve çift yönlü uyarım eşliğinde anıların yeniden işlenmesi,

Olumsuz inançların yerine daha işlevsel ve gerçekçi düşüncelerin yerleştirilmesi,

Bedensel tepkilerin değerlendirilmesi ve rahatlatılması,Terapi sürecinin izlenmesi ve kalıcılığın sağlanması. Bu süreçte danışanın yaşadığı travma sonrası stres belirtilerinin azaltılması hedeflenir. Bunların başında ise yoğun kaygı, korku, suçluluk ya da çaresizlik duyguları gelir. Ancak burada önemli bir nokta vardır. EMDR terapisi, kişinin yaşadığı olayı tamamen unutturmayı değil o anıya karşı verdiği duygusal tepkiyi sağlıklı hale getirmeyi amaçlar. EMDR TEDAVİSİ YARARLARI NELERDİR? EMDR terapisi, kişinin ruhsal iyilik halini güçlendiren çok yönlü faydalar sunar. Terapi süreci tamamlandığında kişi hem geçmişle hem de bugünle daha sağlıklı bir ilişki kurabilir. Bu nedenle son derece önemli bir terapi yöntemi olarak kabul edilir. EMDR tedavisinin öne çıkan yararlarından bazıları aşağıda derlenmiştir; Travmatik anıların yarattığı duygusal yükün azalması,

Travma sonrası stres belirtilerinin hafiflemesi,

Kaygı, korku ve panik tepkilerinin kontrol altına alınması,

Uyku problemleri ve kabusların azalması,

Özgüven ve öz saygının artması,

Günlük yaşam işlevselliğinin güçlenmesi,

Duygusal tepkilerin daha dengeli hale gelmesi,

Ruh sağlığı üzerinde kalıcı ve olumlu etkiler sağlanması. EMDR terapisi başarılı bir şekilde tamamlandığında kişi, geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimlerin bugünkü yaşamını yönetmesinin önüne geçebilir. Bu sayede artık kişi daha sağlıklı kararlar alabilir. Böylece tedaviyi gören kişinin psikolojik dayanıklılığı artırılmış olur. Sonuç olarak kişinin sosyal ve profesyonel hayatı olumlu yönde etkilenebilir.