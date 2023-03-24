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Emek ve Özgürlük İttifakı protokolü YSK'ya sunuldu

Yeşil Sol Parti, TİP ve EMEP, "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçimlere katılma kararını içeren protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na sundu

Son dakika seçim haberleri! Emek ve Özgürlük İttifakı protokolü YSK'ya sunuldu
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HABERTURK.COM

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz tarafından imzalanan protokol Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi.

İttifakın protokol metninde şunlar kaydedildi: "İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreçte ekonomik ve politik acil görevlerin gerçekleşmesi için hedeflediğimiz ittifak, emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçlerin ortak ve birleşik mücadeleyi güçlendirmesi ve kararlı bir şekilde sürdürmesi büyük önem taşıyor. Bu birlik ve mücadele, yeni dönemin belirleyici ve etkin bir gücü de olmak zorundadır. Halkın beklentisi ve talebi de bu yöndedir.

Verilecek ortak mücadele, takınılacak güçlü ve kararlı tutum halkın acil ekonomik taleplerinin elde edilmesini ve demokratikleşme yolunda adımlar atılmasını sağlayacak bir yürüyüş olacaktır. İşçilerin, emekçilerin, yoksulların, kadınların, gençlerin, doğa ve insan hakları savunucularının dayanışması ve ittifakıdır. Ortak, güçlü ve kararlı bir mücadele zeminidir.

Hedefimiz demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi ilkeler temelinde halkın gerçek egemenliğine dayanan bir demokrasinin inşasını sağlamaktır. Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde halkın egemen olduğu bir toplumsal düzen kurabiliriz. Bunu başarmak ezilen ve sömürülen halk kitlelerinin değiştirici gücüyle mümkündür.

Yurttaşların siyasi tercihlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne eksiksiz yansıması ve temsilde adaletin sağlanması amacıyla Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) olarak 14 Mayıs 2023 günü gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine 'Emek ve Özgürlük İttifakı' adı altında seçim ittifakı yaparak katılacağımızı yurttaşlarımıza saygıyla duyururuz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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