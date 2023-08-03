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        Haberler Futbol Süper Lig Pendikspor Futbol Emeka Eze, Pendikspor'da - Pendikspor Futbol Haberleri

        Emeka Eze, Pendikspor'da

        Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'dan Emeka Friday Eze'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 18:13
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        Emeka Eze, Pendikspor'da
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezonun ikinci yarısını İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı hücum oyuncusu ile sözleşme imzalandı. Açıklamada, "Ailemize hoş geldin Emeka Eze." denildi.

        Süper Lig'de İstanbulspor formasıyla 15 maça çıkan Eze, 4 kez fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, 1. Lig'de ise Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ve Eyüpspor'da 80 maça çıkıp, 33 kez gol sevinci yaşadı.

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