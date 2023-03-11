Bayram ikramiyeleri sorgulamaları Ramazan Bayramına kısa bir süre kala yoğunlaştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere senede iki kez verilen emekli bayram ikramiyeleri gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl iki bayramda da emekliye 1100 TL ikramiye verildi. Peki yeni yıl için yeni miktar açıklaması yapıldı mı? Bu yıl Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...