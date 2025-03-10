Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Masadaki rakam belli oldu! 2025 SSK Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi
Milyonlarca emeklinin gözü emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihine çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bayram ikramiye miktarı belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, 3 bin TL olan emekli bayram ikramiyesinin yeni tutarını açıkladı. Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı sorgulanmaya başladı. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklamalar...
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 10 Mart tarihinde AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler’den emekli bayram ikramiyesi son dakika açıklaması geldi. Yeni haftanın ilk gününde "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere; bu sene Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacak. Peki; emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ayın kaçında? 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki formüller…
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart’ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 30 Mart’tan önce hesaplara hesaplara yatacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA AÇIKLANDI
Emekli ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltileceği açıklandı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını 4 bin TL'ye çıkarıyoruz" diyerek yapılacak artışı duyurdu.
Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, 2024 yılında yüzde 50 artırılarak 3 bin TL'ye yükseltilmişti.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamalarını dikkate alırsak, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.
İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken ödeme yapılan günler, tahsis numarasına göre farklılık gösterecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.