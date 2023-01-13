Emekli bayram ikramiyesi zammı, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde 30 olarak açıklanmasının ardından gündeme geldi. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramında ödenen emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan emekli bayram ikramiyesi; SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri, ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp malullüğü alan er ve erbaşlar, geçiçi köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine ödeniyor. İşte, 2023 emekli bayram ikramiyesi hakkında merak edilenler...