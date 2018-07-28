TBMM’de kabul edilen yasaya göre, Emekli Sandığı Kanunu’na tabi uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli aylıklarıyla birlikte, 17000 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak tutarda her ay ilave ödeme yapılacak. Uzman olmayan doktor ve diş hekimlerinde ise 13000 gösterge esas alınacak.
Ödenecek tutarlar, söz konusu gösterge rakamları memur maaş katsayısı ile çarpılarak hesaplanacak. Ödeme eğer bu yıl başlamış olsaydı, 2018’in temmuz-aralık döneminde uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli aylıklarına 2 bin 5 lira, uzman olmayanların emekli aylıklarına da bin 533 lira artış yapılacaktı. Bu ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabilecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YARARLANAMAYACAK
İlave ödemeden, SSK ve BAĞ-KUR kapsamında emekli aylığı almakta olanlar yararlanamayacak. Sadece Emekli Sandığı’na tabi doktor ve diş tabipleri ilave ödeme alabilecek.
EŞ VE ÇOCUKLARI NASIL YARARLANACAK?
Bu düzenleme çerçevesinde yapılan artışlar, doktor ve diş hekimlerinin emekli aylıklarına 1 Ocak 2019 tarihinde yansımaya başlayacak.
Ölen sigortalıların dul eşine, emekli aylığının yüzde 50’si, hak sahibi yetim çocuklarının her birine ise yüzde 25’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Dul eş herhangi bir işte çalışmıyorsa, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almıyorsa, eşinin emekli aylığının yüzde 75’ini alabiliyor.
Buna göre, uzman hekim veya diş tabibinin yüzde 50 oranına tabi eşi, 2 bin 5 liralık ilave ödemeden 1002.50 lira; yüzde 75 oranına tabi eşi de bin 503.70 lira pay alacak. Ölenlerin hak sahibi çocuklarına da 501’er lira ilave ödeme yapılacak.
Uzman olmayan hekim veya diş tabibinin yüzde 50 oranına tabi eşi 766.50 lira, yüzde 75 oranına tabi eşi de bin 149.75 lira artıştan yararlanacak. Bunların çocuklarına ise 383.25 lira artış yapılacak.
Torba yasanın sağladığı ilave ödemeden yararlanan emekli doktor ve diş hekimleri, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesilecek. Çalışmaya başlayan emeklilerin, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde, çalışmaya başladıktan sonra aldıkları ilave ödemeler kendilerinden faiziyle birlikte tahsil edilecek. Çalışmayı tekrar bırakan emeklilerin ilave ödemeleri, o tarihten itibaren yeniden başlayacak.
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