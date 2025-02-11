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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emekli ikramiyelerine 500 TL’lik artış öngörülüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Emekli ikramiyelerine 500 TL’lik artış öngörülüyor

        Emekli bayram ikramiyelerinde yıl sonu enflasyon farkı esas alındığında; geçen bayram 3 bin TL olarak ödenen ikramiyelere yüzde 15.75'lik artışla 472.5 TL'lik bir artış öngörülüyor. Bunun da ancak 500 TL'ye yuvarlanabileceği belirtiliyor

        Giriş: 11.02.2025 - 12:44 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:44
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        Emekli ikramiyelerine 500 TL'lik artış öngörülüyor
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        En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesinin ardından beklentileri karşılanmayan emekliler, sabırsız şekilde bayram ikramiyelerine odaklandı. 16.5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiye tutarı geçen yıl 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkarılmıştı. Bu yıl da farklı rakamlar telaffuz edilmeye başlandı. 4 bin, 4 bin 500, hatta 5 bin TL’lik ikramiyeler konuşuldu. Ancak mevcut durum, bu tahminleri boşa çıkarıyor. Hükümet kaynaklarından edindiğim son bilgiye göre hükümet, emekli bayram ikramiyelerine, maaşlara yılbaşında yapılan artış oranında zam yapmayı planlıyor. Yılbaşında SSK ve Bağ-Kur emeklileri 15.75 oranında zam almıştı. En düşük emekli aylığı ise bu zam uygulanarak 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltilmişti. Toplam 5.6 milyar TL tutan bu fark, yasa 4 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesine rağmen bugün itibariyle emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

        İKRAMİYELER NE KADAR OLACAK?

        Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart’a, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’a denk geliyor. Bayram ikramiyeleri bir hafta öncesinden emeklilerin maaşlarına yatırılacak. Emekli bayram ikramiyelerinde yıl sonu enflasyon farkı esas alındığında; geçen bayram 3 bin TL olarak ödenen ikramiyelere yüzde 15.75’lik artışla 472.5 TL’lik bir artış öngörülüyor. Bunun da ancak 500 TL’ye yuvarlanabileceği belirtiliyor. 16.5 milyon emekli bulunduğu göz önüne alındığında 500 TL’lik ikramiye artışı 8 milyar 250 milyon TL’lik bir kaynak gerektiriyor. Bu durumda iki bayramda 16 milyar 500 milyon TL’lik kaynağa ihtiyaç var. Bayram ikramiyeleri konusunda bütçede herhangi bir kaynak ayrılmış değil. İkramiyelerin 3 bin 500 TL olarak ödenmesi kararlaştırılırsa, bu yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli ikramiyeleri için toplam 115 milyar 500 milyon TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulacak.

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