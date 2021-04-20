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Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar?

Emeklilere ilk kez 2018 yılında verilmeye başlanan bayram ikramiyesi bu yıl zamlı olarak ödenecek. Zammın hangi enflasyon oranına göre yapılacağı henüz netleşmedi. İkramiyeye zam için kanun değişikliğine gidilecek. Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar...

Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar?

Binlerce emekli vatandaş bayram ikramiyesinin tutarını ve tarihini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada 3 yıl önce emeklilere bayramlarda biner lira ikramiye uygulamasını başlattıklarını belirterek, enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesinin tarihini verdi. Peki emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı öncesi ödemeler Mayıs ayında yapılacak. 30 Nisan’a kadar emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecek.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, bayram ikramiyesi ile ilgili detayları yazdı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recp Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs ayının başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceklerini söyledi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Erdoğan, her bayramda bin lira olarak ödenen ikramiyenin enflasyon oranında artırılacağını belirtti ancak oran açıklamadı. Gözler, artış oranının ne olacağına çevrildi.

Emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesine ilişkin düzenleme 2018 yılı mayıs ayında gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2018 mayıs ayından bu yılın mart ayına kadar olan dönemde yüzde 50.29 oranında arttı. Üç yıllık enflasyonun dikkate alınması durumunda bayram ikramiyeleri 1500 TL’ye çıkacak. TÜFE 2020 yılında yüzde 14.60, 2019 yılında yüzde 11.84, 2018 yılında ise yüzde 20.30 olarak gerçekleşti. Sadece son yılın enflasyon rakamının dikkate alınması durumunda 1150 TL’ye çıkartılması söz konusu olacak.

Bayram ikramiyesinin enflasyon oranında artırılabilmesi için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 18. Maddesinde değişiklik yapılacak. Söz konusu değişikliğin, geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ekonomik konulara ilişkin yasa teklifinin Genel Kurul’daki görüşmeleri sırasında yapılması bekleniyor.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ( SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor. SGK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları da kapsayan kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşıyor.

Kanuna göre, SGK’dan “bayramın içinde bulunduğu ayda” gelir ve aylık almakta olan kişilere ikramiye ödenecek. Bayram mayıs ayında olduğu için mayıs ayı itibarıyla aylık ve gelir almakta olanlar ikramiye alabilecek.

Emekli aylıkları, dilekçenin verildiği tarihi izleyen ayın 1’inden geçerli olmak üzere bağlanıyor. 30 Nisan 2021 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin emekli aylığı 1 Mayıs’tan geçerli olarak bağlanacağı için, bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecekler. Ramazan Bayramı 13 Mayıs’ta başlayacak, bayram ikramiyeleri ise mayıs ayının ilk haftasında ödenecek. Emeklilik dilekçesini 30 Nisan’a kadar verenlerin ikramiyesi ise aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA PAYLARI ORANINDA ÖDEME

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si bağlanmış olan eşe, ikramiye 1500 TL’ye çıkartılırsa 750 lira ödenecek. İkramiye 1150 TL’ye çıkartıldığında ise aynı kişi 575 lira ikramiye alacak.

Ölen kişiden dolayı eş ve iki kızı dul ve yetim aylığı alıyorsa ikramiyenin yüzde 50’sini eş, yüzde 25’erlik kısmını ise kızları alacak.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor.

TEK DOSYADAN ÖDEME YAPILIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan birden fazla gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye veriliyor. Örneğin, bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıyor, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı yapılan ikramiyeyi alabilecek.

BANKA VE SİGORTA SANDIKLARININ EMEKLİLERİ MÜJDE BEKLİYOR

Kanuna göre, bayram ikramiyesi sadece SGK’dan gelir ve aylık alanları kapsıyor. Türkiye’de bazı bankalar ve sigorta şirketlerince kurulmuş 17 özel emeklilik sandığı bulunuyor. Bu sandıklardan halen dosya bazında 95 bin 164 kişi emekli aylığı alıyor. Sandık emeklileri bayram ikramiyesinden yararlanmak için üç yıldır seslerini duyurmaya çalışıyor. Sandık emeklilerine bayram ikramiyesi ödenebilmesi için de kanun değişikliği yapılması gerekiyor.

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