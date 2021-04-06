Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Emekli ikramiyesi zamlı ne kadar? Belli oluyor! 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Soruları emekli ve yakınları tarafından soruluyor. Emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesinde ikramiye veriliyor. İşte 2021 emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar haberimizde

Emekli ikramiyesi zamlı ne kadar? Belli oluyor! 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih, 2021 Ramazan ayına gelmemiz ile birlikte milyonlarca emekli ve yakınları tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz sene emekli bayram ikramiyesi öne çekilmişti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2021

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması bekleniyor

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ Mİ?

Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Clubhouse duyurdu: Para kazanma dönemi başlıyor
MERAK EDİLENLERArtık para kazanabilirsiniz!
6 Nisan Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yeni banka çalışma saatleri, öğle arası saatleri ne?
MERAK EDİLENLERBankaya gidecekler bu saatlere dikkat!
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? 1500 TL nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?
MERAK EDİLENLERKısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 1500 TL nakdi ücret desteği ödeme tarihleri belli oldu mu?
MERAK EDİLENLERNakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
iPhone 13 Pro maketi sızdırıldı! İşte iPhone 13 Pro hakkında detaylar
MERAK EDİLENLERiPhone 13 Pro maketi sızdırıldı!
Nisan ayı kira zammı artış oranı belli oldu! 2021 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar?
MERAK EDİLENLERNisan ayı kira artış oranı belli oldu!
Emekli ikramiyesi ne kadar, zamlı mı? Netleşiyor! 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
MERAK EDİLENLEREmekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Mart ayı enflasyon oranı AÇIKLANDI! 2021 Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç
MERAK EDİLENLERMart ayı enflasyon oranı açıklandı!
Fındık fiyatları bugün ne kadar? 5 Nisan Fındık fiyatları güncel il il liste
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları listesi
NFT nedir? NFT coinler nelerdir? NFT ne işe yarar?
MERAK EDİLENLERNFT nedir?