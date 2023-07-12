TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile emekli ve memur maaşlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre enflasyon farkı ve refah payı ile emekli maaşına yüzde 25 zam yapılmış oldu. Yaşanan gelişmelerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşı ile emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. Peki, "Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?" İşte zamlı emekli maaşı ile kök maaş hesaplama...

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EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM GELDİ!

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayı enflasyonu aylık 3,92 olurken 6 aylık enflasyon farkı ise TÜİK tarafından yüzde 19,77 olarak açıklandı. Toplu sözleşme zammı ve refah payı hariç memur maaş zammı yüzde 17,55 ve emekli maaş zammı ise yüzde 19,77 oldu. Emekli maaş zammı için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.