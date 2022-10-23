2023 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre, Ağustos ayının Temmuz ayına göre ve Eylül ayının Ağustos ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki yüzde 6.91 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu.