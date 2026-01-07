Emekli maaş zammı son dakika: 2026 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar oldu, zamlanacak mı?

Milyonları yakından ilgilendiren emekli maaş zammı son dakika gelişmeleriyle merak ediliyor. Gelen son bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşını değerlendirmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Peki emekli maaş zam oranı Ocak 2026 ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı zamlanacak mı? İşte SSK 4A, 4B emekli maaşı hesaplama tablosu...