Emekli maaş zammında son durum! 2026 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar oldu, zamlanacak mı?
Emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Aralık ayı enflasyon oranına göre SSK Bağkur emeklillerin alacağı zam miktarı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı % 12,19, memur emeklilerine ise yüzde 18,60'lık artış yapıldı. Yaklaşık 4 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren en düşük emekli maaşı için ise gözler en son Beştepe'de yapılan toplantıya çevrildi. Peki, emekli zammı ne kadar oldu? 2026 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zamlanacak mı?
Milyonları yakından ilgilendiren emekli maaş zammı son dakika gelişmeleriyle merak ediliyor. Gelen son bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşını değerlendirmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Peki emekli maaş zam oranı Ocak 2026 ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı zamlanacak mı? İşte SSK 4A, 4B emekli maaşı hesaplama tablosu...
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
TÜİK 2025 Aralık enflasyon rakamlarını ve 2025 enflasyon rakamını açıkladı.
Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon yüzde 0.89 oldu. Emekli zammı için 6 aylık enflasyon göz önüne alındığında SSK Bağkur emeklisinin yüzde 12,19 zam alacağı hesaplandı.
2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?
Memur ve emekli memur maaş zammı yüzde 18,60 oldu.
2026 OCAK ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU
2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2026 emekli maaş zamları belli oldu. Buna göre Temmuz-Aralık 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Beştepe'de yapılan toplantıda, en düşük emekli maaşının 6 aylık enflasyona göre artması halinde bütçeye 49 milyar-50 milyar TL civarı yansıyacağı kaydedildi.
Geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da en düşük emekli aylığı son 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa 18.939 TL olacak.
Hükümetin buna ilişkin nihai kararı açıklanarak TBMM'ye sunulacak.