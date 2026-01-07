Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli maaş zammında son durum! Yeni 2026 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar oldu, zamlanacak mı?

        Emekli maaş zammında son durum! 2026 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar oldu, zamlanacak mı?

        Emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Aralık ayı enflasyon oranına göre SSK Bağkur emeklillerin alacağı zam miktarı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı % 12,19, memur emeklilerine ise yüzde 18,60'lık artış yapıldı. Yaklaşık 4 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren en düşük emekli maaşı için ise gözler en son Beştepe'de yapılan toplantıya çevrildi. Peki, emekli zammı ne kadar oldu? 2026 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zamlanacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 16:33 Güncelleme: 08.01.2026 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonları yakından ilgilendiren emekli maaş zammı son dakika gelişmeleriyle merak ediliyor. Gelen son bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşını değerlendirmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Peki emekli maaş zam oranı Ocak 2026 ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı zamlanacak mı? İşte SSK 4A, 4B emekli maaşı hesaplama tablosu...

        2

        EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

        TÜİK 2025 Aralık enflasyon rakamlarını ve 2025 enflasyon rakamını açıkladı.

        Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon yüzde 0.89 oldu. Emekli zammı için 6 aylık enflasyon göz önüne alındığında SSK Bağkur emeklisinin yüzde 12,19 zam alacağı hesaplandı.

        2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Memur ve emekli memur maaş zammı yüzde 18,60 oldu.

        3

        2026 OCAK ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU

        2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2026 emekli maaş zamları belli oldu. Buna göre Temmuz-Aralık 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

        Beştepe'de yapılan toplantıda, en düşük emekli maaşının 6 aylık enflasyona göre artması halinde bütçeye 49 milyar-50 milyar TL civarı yansıyacağı kaydedildi.

        Geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da en düşük emekli aylığı son 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa 18.939 TL olacak.

        5

        Hükümetin buna ilişkin nihai kararı açıklanarak TBMM'ye sunulacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi