Emekli zammında gözler aralık enflasyonunda! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaş zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek emekli maaşında gözler aralık ayı enflasyon oranlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kurlular oluşan enflasyon farkına göre emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. Hatırlanacağı gibi son olarak temmuz ayında en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olarak açıklanmıştı. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 Ocak emekli maaşı hesaplaması tablosu...
Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri, gündemdeki yerini koruyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre emekli maaşında enflasyon farkı ise yüzde 11,20 olarak öne çıktı. Emekli maaş zammı her sene olduğu gibi bu yıl da ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez enflasyon verileri dikkatte alınarak belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını 5 Ocak'ta açıklayacak. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...
KASIM ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!
Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Buna göre temmuz-kasım aylarını kapsayan beş aylık dönemde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için enflasyon farkı yüzde 11,20 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekliler için yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Yıl sonu enflasyonu yüzde 31-33 civarında gerçekleşirse, en düşük emekli maaşının 16.881 TL'den 19 bin 75 TL ya da en fazla 19 bin 581 TL’ye çıkarılması söz konusu. Bu yıl ocak ayında memur ve emeklileri yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 oranında zam almıştı.
Merkez Bankası’nın güncel tahminlerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önümüzdeki yılın ilk 6 ayında uygulanacak artış oranı yüzde 13-16 aralığında olacak. Memur ve emeklileri ise yüzde 18-20 arasında artış alacak. Bu doğrultuda, dul ve yetim aylıkları hariç en düşük 16 bin 881 TL olarak ödenen SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı, gerçekleşecek enflasyon oranına göre şöyle olacak:
- Yüzde 13 artış olursa 19 bin 75 TL,
- Yüzde 14 artış olursa 19 bin 244 TL
- Yüzde 15 artış olursa 19 bin 413 TL
- Yüzde 16 artış olursa 19 bin 581 TL olacak.
Yani 2026’da en düşük emekli aylığı en az 19 bin TL, en çok ise 19 bin 500 TL olacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekli maaş zammı 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Böylelikle 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşına gelecek zam oranı açıklık kazanacak.