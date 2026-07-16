Temmuz ayı emekli maaş zammının belli olmasının ardından en düşük emekli aylığı için de yasal süreç devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranındaki 6 aylık enflasyon farkını alacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif ise TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte zamlı emekli aylığı resmiyet kazanacak. Peki, en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak ve zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte merak edilen ayrıntılar...