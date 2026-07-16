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        Haberler Bilgi Ekonomi En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?

        En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?

        En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme, Temmuz 2026 maaş zammının netleşmesinin ardından milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Teklifin yasalaşmasının ardından gözler Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe çevrildi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yeni tutar resmen yürürlüğe girecek ve maaş farklarının ödeme takvimi de netleşecek. Emekliler, zamlı maaşların hesaplara ne zaman yatırılacağını yakından takip ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? İşte en düşük emekli aylığına ilişkin son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 19:58 Güncelleme:
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        Temmuz ayı emekli maaş zammının belli olmasının ardından en düşük emekli aylığı için de yasal süreç devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranındaki 6 aylık enflasyon farkını alacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif ise TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte zamlı emekli aylığı resmiyet kazanacak. Peki, en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak ve zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte merak edilen ayrıntılar...

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifine göre en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarılması öngörülüyor. Düzenleme yasalaştığında, kök maaşı bu tutarın altında kalan emeklilerin aylıkları Hazine desteğiyle 23 bin 552 TL'ye tamamlanacak.

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        KOMİSYONDAN GEÇTİ!

        En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkartılmasına ilişkin torba kanun teklifinin 15'inci maddesi TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklif TBMM Genel Kurulunda görüşüldükten sonra yasalaşacak. En düşük emekli aylığı zammı temmuz ayından geçerli olacak.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        En düşük emekli maaşı düzenlemesi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

        Kanun teklifinin yürürlüğe girebilmesi için sırasıyla TBMM'de kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve zamlı maaşlar buna göre ödenecek.

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        EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2026 TEMMUZ

        Temmuz 2026 döneminde;

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak.

        Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş artışı alacak.

        Kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalan emekliler için ise yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Hazine desteğiyle maaşlar yeni taban tutara tamamlanacak

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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