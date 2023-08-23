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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli AK Parti'den 'emekli maaşı' açıklaması - Sosyal Güvenlik Haberleri

        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"

        AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak. Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 12:02 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:08
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        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
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        AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında emekli maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu.

        Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacağını belirten Yıldırım "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.

        Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersi kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.

        Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."

        Şu anda tatilde olan TBMM 1 Ekim'de açılıyor.

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