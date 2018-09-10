Emeklilik ile ilgi tüm işlemler tamamlandıktan sonra, emekli maaşının bağlanıp bağlanmadığı sorusuna cevap aranır. Emekli maaşının bağlanıp bağlanmadığını birkaç yoldan öğrenme imkanı bulunmaktadır. Şimdi, emekli maaşının bağlandığı nasıl öğrenilir? sorusunun cevabını açıklamaya çalışacağız...

Emekli olabilmek için gerekli olan sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş şartını sağladıktan sonra, emeklilik başvuru formu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmanız gerekiyor. Başvurunun ardından Sosyal Güvenlik Kurumu da durumunuzu inceleyip size cevap verecektir. Bu süre içinde emekli maaşınızın bağlanıp bağlanmadığını merak edersiniz. Peki emekli maaşınızın bağlandığını nasıl öğreneceksiniz? İşte yapmanız gerekenler...

EMEKLİ MAAŞININ BAĞLANDIĞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emeklilik talebinde bulunduktan ve işlem sonuçlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşınızın bağlandığına dair yazıyı size gönderir. Yazıda emekli maaşınızı alabileceğiniz tarih, emekli maaşı tutarınız ve emekli maaşınızın ödeneceği banka bilgisi olur. Emekli başvurusu yaparken eğer SGK tahsis talep belgesinde maaş almak istediğiniz bankayı belirttiyseniz SGK maaşınızı talepte bulunduğunuz bankaya gönderir. Eğer banka belirtmediyseniz emekli maaşınız size en yakın Ziraat Bankasına gönderilir.

Emekli maaşı bilgisini SGK’dan gelecek yazıyı beklemeden de e-Devlet sistemi üzerinden de öğrenebilirsiniz. E-Devlet sisteminden emekli maaşınızın bağlanıp bağlanmadığını sorgulamak için yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir:

- Öncelikle www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranız ile sisteme giriş yapın.

- E hizmetler bölümünden Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne gelin.

- SSK emekli maaşı için 4A Hizmetleri/4A Aylık bilgisi,

- Bağ-Kur emekli maaşı için 4B Hizmetleri/4B emekli aylık bilgisi,

- Emekli Sandığı emekli maaşı için 4C Hizmetleri/4C Emekli aylık bilgisi menülerinden size uygun olan birinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

Emekli maaşınızın bağlanıp bağlanmadığı sorusunun cevabını bulunduğunuz il veya ilçedeki SGK Müdürlüğüne giderek bizzat başvuru yaparak da öğrenebilirsiniz. Hatta gidemeyecek durumdaysanız SGK'nın ilgili birimine telefonla ulaşıp emeklilik işlemlerinizin son durumunu öğrenme imkanınız bulunmaktadır.

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